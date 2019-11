Con gran huelga general Chile cumplió 26 jornadas protestas

Chile cumplió ayer 26 jornadas de movilizaciones con una gran manifestación en Santiago y una huelga general que congeló la actividad en la mayor parte del país en reclamo de mejoras sociales, mientras el peso cayó a bajos históricos frente al dólar y comenzó a ser motivo de preocupación.

En la tarde, miles de personas volvían a reunirse en el centro neurálgico de la ciudad, Plaza Italia, ahora bautizada como Plaza Dignidad, en relación al reclamo de recuperar la dignidad como sociedad.

Imágenes de televisión mostraban humo saliendo de uno de los costados de la Plaza. En la mañana decenas de miles de personas transcurrían por las calles más importantes de Santiago y las principales ciudades del país en un ambiente pacífico y festivo marcado por pitidos, música y agitación banderas.

El paro nacional fue seguido ampliamente y en las ciudades se vivía el ambiente de un día feriado.

En Santiago el registro civil adhirió al paro convocado por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y otras organizaciones gremiales y prestaba servicios mínimos para aquellos que se fueran a casar y tuvieran cita previa. Las clases estaban suspendidas porque muchos profesores y alumnos no podían acudir a cumplir tareas rutinarias.

Este paro “va a marcar un hecho histórico, desde hoy día en adelante va a haber un antes y un después en nuestro país y aquí está la esperanza de todo el país de Chile, todos ciudadanos compatriotas, de poder llegar a una Asamblea Constituyente y poder cambiar la Constitución”, relató a The Associated Press Silvia Silva. “Exigiendo la dignidad que al pueblo le fue robada por tantos años, basta de abusos. Hoy día decimos basta, por favor, de la manera más pacífica posible a los políticos y a los que están encargados de hacer las leyes en nuestro país”, agregó Luis Casas.

En Valparaíso el Congreso suspendió actividades y se registraba paro del transporte público y privado al que se sumó el metro que une la ciudad con el balneario de Viña del Mar y otras urbes. En inmediaciones de sede legislativa encapuchados lanzaron piedras y levantaron barricadas y cometieron saqueos.