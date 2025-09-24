Con letreros y consignas reclaman calles asfaltadas



A ritmo de consignas, pancartas y letreros en alto, representantes de más de 50 sectores de Villa Mella, desde la Rotonda hasta el kilómetro 18, marcharon hasta la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para exigir la reparación, reconstrucción y asfaltado de sus calles en estado intransitables.

Manifestaron que mientras avanza lentamente la extensión de la L1B del Metro de Santo Domingo, miles de familias se encuentran prácticamente presas dentro sus comunidades, porque sus calles se encuentran en estado deplorables.

Entre los sectores donde sus calles prácticamente no existen citaron: Paraíoso 1 y II, San Felipe, Villa Satélite, Vista Bella, Paseos del Norte, La 28, La Francisco del Rosario Sánchez, Mata Los Indios, Mono Mojado, La 31, así como otras ubicadas a ambos lados de la carretera Villa Mella Yamasá.

Kelvin Díaz, uno de los comunitarios, recordó que la alcaldesa de Santo Domingo Norte (SDN) Bety Gerónimo, se comprometió en campaña una vez ganara las elecciones gestionar el arreglo y asfaltado de las calles de la zona, sin embargo, una vez al frente del gobierno local, se olvidó de la población. Freddy Suero, presidente de la Coalición Comunitaria, informó que decidieron llegar hasta el MOPC porque en varias ocasiones han prometido calles asfaltadas, sin que se convierta en realidad.

Expresó que la situación es tan precaria en los sectores ubicados a lo largo de San Felipe, Punta y Canaán, que sus moradores llaman al sistema de emergencia 911 y no van porque las unidades no pueden entrar, los mismo ocurre con los taxis y el patrullaje policial.

“Esperamos que el Ministro de Obras Públicas cumplan sus palabras, porque queremos un verdadero plan de asfalto para las comunidades, Villa Mella, es una comunidad olvidada históricamente”, sostuvo.

Advirtieron que no obtemperar a sus reclamos continuarán protestando y no descartan llegar hasta el Palacio Nacional, para que el presidente Luis Abinader los escuche y disponga que el MOPC vaya en auxilio.

Carretera no sirve

La situación se agrava por el mal estado en que se encuentra la carretera Villa Mella Punta, debido a la intervención de los trabajos de la extensión de la L1B del Metro. Esta vía está llena de hoyos y las calles alternas, dentro de los sectores, se encuentran en peores condiciones, situación que mantiene desesperados a quienes están obligados transitar por la zona.

Esperan la rehabilitación de vías alternas para poder salir hacia la estación Mamá Tingó, avenidas como la Jacobo Majluta, Hermanas Mirabal y otras.