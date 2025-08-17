Con más de 40 años en el periodismo, Caminero Sánchez liderará la comunicación presidencial

El presidente de la República Luis Abinader, designó al veterano periodista Carlos Alberto Caminero Sánchez como nuevo director de Información y Prensa de la Presidencia, en sustitución de Daniel García Archibald, quien ocupaba el cargo desde 2021, cuando fue creada la institución.

Mediante el decreto 461-25 Caminero Sánchez asume la Dirección encargada de gestionar las acciones comunicacionales del Presidente de la República y sus funcionarios.

Al momento de la decisión ejecutiva, Caminero Sánchez se desempeñaba como director general de prensa del Grupo de Medios Telemicro.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el experimentado periodista se ha consolidado como uno de los editores políticos más influyentes del periodismo de República Dominicana, cuya connotación la tuvo en periódicos como El Sol, El Nacional, La Nación y Última Hora.

Trayectoria en los medios de comunicación

Inició su carrera en 1982, en el periódico matutino de circulación nacional El Sol.

Años más tarde alcanzó el puesto de subdirector en Radio Mil y en el año 2000 asumió la dirección de Radio Popular.

En televisión, es fundador de los programas «Ventana de Noticias» (2000) y «A la Misma Hora» (2016). Ha sido comentarista en «Hoy Mismo», que se transmite por Color Visión.

Actualmente, dirige y analiza en el programa «Matinal 5» (Telemicro) y conduce «En Contacto» (Telecentro).

Funciones claves en el sector público

En el sector público, también ha hecho carrera, ocupando cargos como director de prensa del Ayuntamiento del Distrito Nacional, durante la gestión de José Francisco Peña Gómez (1983-1990); del Ministerio de Agricultura (1990-1991); y de la Autoridad Portuaria Dominicana (2000-2003).

Desde 2003 hasta 2007 ocupó la dirección de prensa del Senado de la República.

Asimismo, presidió el gabinete de comunicación de la Liga Municipal Dominicana (LMD), durante varios años.

Ejercicio gremial

Ha ocupado cargos de liderazgo, con desempeño notable, en asociaciones periodísticas, como la Secretaría General del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) entre 2005 y 2009, director ejecutivo del Círculo de Cronistas Políticos y presidente ad vitam de la Asociación de Cronistas Políticos (ACP).

Reconocimientos

Su labor ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos El Principal del Año (1993), los Premios Independencia, en Miami (1997), la Orden al Mérito Civil (2004), la Medalla al Mérito Periodístico del Colegio Dominicano de Periodistas (2022) y un homenaje de la Academia Mundial de Prensa, en 2023.

Con este nombramiento de director de Información y Prensa de la Presidencia, Caminero Sánchez llevará su amplia experiencia en medios y comunicación institucional al servicio de la nación, a través de la Presidencia de la República, consolidándose así como un referente clave en la información oficial del país.