Con pancartas y consignas, familiares de imputados por violación grupal en Los Tres Brazos exigen esclarecer el caso

  • Ninoska Cuevas
Con pancartas y consignas, familiares de imputados por violación grupal en Los Tres Brazos exigen esclarecer el caso

José Martínez, padre del imputado Harolin José Martínez / Foto: fuente externa

Familiares de los cinco hombres acusados de violar a una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, se manifestaron la mañana de este viernes, exigiendo que las autoridades judiciales esclarezcan el caso.

Los manifestantes, portando pancartas y vociferando consignas, sostienen que no se trató de una violación, como afirma la familia denunciante, sino de un supuesto negocio por parte de esta.

“Ya con este caso son cuatro con los que la familia se ha buscado dinero, pero nosotros no tenemos dinero. Queremos que se aclaren las cosas, no fue una violación», declaró José Martínez, padre del imputado Harolin José Martínez, ante periodistas que daban seguimiento al conocimiento de la medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente de SDE.

De igual forma, los parientes afirmaron que «los muchachos no son delincuentes”.

Otros imputados

Además de Harolin Martínez, por el presunto caso de violación grupal, el Ministerio Público imputa a Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años; y Yoel Morrobel (alias El Matatán). Todos se entregaron de manera voluntaria el pasado martes a la Policía Nacional, ante la alerta de búsqueda y captura emitida en su contra.

Según lo informado, la agresión contra la menor ocurrió el 25 de agosto del presente año, tras esta salir molesta de su casa en horas de la madrugada.

Seguir leyendo: Violación grupal en Los Tres Brazos: Madre de adolescente relata los minutos previos a la tragedia

El Ministerio Público pide que se le imponga la prisión preventiva.

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

Publicaciones Relacionadas

A prisión los imputados por violación grupal a menor en Los Tres Brazos
A prisión los imputados por violación grupal a menor en Los Tres Brazos
19 septiembre, 2025
Con pancartas y consignas, familiares de imputados por violación grupal en Los Tres Brazos exigen esclarecer el caso
Con pancartas y consignas, familiares de imputados por violación grupal en Los Tres Brazos exigen esclarecer el caso
19 septiembre, 2025
Conani condena abuso sexual contra adolescente en Los Tres Brazos 
Conani condena abuso sexual contra adolescente en Los Tres Brazos 
19 septiembre, 2025
Aplazan coerción contra imputado de violación grupal en Los Tres Brazos
Aplazan coerción contra imputado de violación grupal en Los Tres Brazos
18 septiembre, 2025
Violación grupal en Los Tres Brazos: Madre de adolescente relata los minutos previos a la tragedia
Violación grupal en Los Tres Brazos: Madre de adolescente relata los minutos previos a la tragedia
17 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Otra vez la ADP

Otra vez la ADP

Senasa y las preguntas por responder

Senasa y las preguntas por responder

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo