Con pancartas y consignas, familiares de imputados por violación grupal en Los Tres Brazos exigen esclarecer el caso

Familiares de los cinco hombres acusados de violar a una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, se manifestaron la mañana de este viernes, exigiendo que las autoridades judiciales esclarezcan el caso.

Los manifestantes, portando pancartas y vociferando consignas, sostienen que no se trató de una violación, como afirma la familia denunciante, sino de un supuesto negocio por parte de esta.

“Ya con este caso son cuatro con los que la familia se ha buscado dinero, pero nosotros no tenemos dinero. Queremos que se aclaren las cosas, no fue una violación», declaró José Martínez, padre del imputado Harolin José Martínez, ante periodistas que daban seguimiento al conocimiento de la medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente de SDE.

De igual forma, los parientes afirmaron que «los muchachos no son delincuentes”.

#ElPaìsTN I Familiares de cinco jóvenes acusados de agredir sexualmente a una menor en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, se manifestaron este viernes con carteles y consignas en defensa de sus parientes, asegurando que son inocentes#Telesistema #Telenoticias pic.twitter.com/cWIM7ebJtW — TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) September 19, 2025

Otros imputados

Además de Harolin Martínez, por el presunto caso de violación grupal, el Ministerio Público imputa a Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años; y Yoel Morrobel (alias El Matatán). Todos se entregaron de manera voluntaria el pasado martes a la Policía Nacional, ante la alerta de búsqueda y captura emitida en su contra.

Según lo informado, la agresión contra la menor ocurrió el 25 de agosto del presente año, tras esta salir molesta de su casa en horas de la madrugada.

El Ministerio Público pide que se le imponga la prisión preventiva.