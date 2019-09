Con panel recuerdan 56 años derrocamiento de Juan Bosch

En la conmemoración del derrocamiento del presidente Juan Bosch fue realizado ayer el panel “Juan Bosch: El sueño de un niño, identidad cultural y el golpe de Estado”, donde fue analizada la gestión de gobierno del fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los seis meses que duró.

La actividad realizada en el Museo de la Resistencia y organizada por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Centro de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano Integral (Cepcodhi)), tuvo como propósito recordar lo justo que fue el mandato de Bosch, razón por la cual fue derrocado, así lo explica.

“Conmemoramos hoy el derrocamiento de ese gobierno justo, honesto, patriota y nacionalista, por lo cual lo derrocaron fuerzas externas que hoy siguen gravitando en el Estado dominicano y en la sociedad”, dijo Tomás Pérez Vargas, vicepresidente del centro y dirigente peledeísta.

Según explicó, esas fuerzas vigentes en el Estado que fueron contrarias a Juan Bosch son las responsables de frenar el desarrollo y el bienestar del país.

Los expositores fueron Adriano de la Cruz, quien se refirió al tema de la comunicación en los primeros tiempos de Juan Bosch; José Guerrero, quien abarcó el folklor mitológico en la infancia de Bosch, mientras que Matías Bosch hizo un análisis a profundidad de las causas que provocaron el derrocamiento.

“Es importante conocer a Juan Bosch, porque como está el país hoy, no fue por arte de magia, ni es como siempre nos dicen: “eso es porque el Presidente que está es malo y porque es malo deben elegirme a mí”, expresó Matías Bosch en su charla.

Recordó que tras el golpe de Estado la gente se levantó y sacó a los autores del derrocamiento Bosch en el 1965, por lo que a los golpistas no les quedó más remedio que llamar a los Estados Unidos para que con 42 mil marines invadiera el país.

“El poder más grande de la tierra no pudo ganarle a unos soldados y civiles dominicanos. Ese es este pueblo, pero eso no se cuenta”, lamentó Matías Bosch, quien aprovechó para pedir que sea enseñado en las escuelas para que no muera la identidad dominicana.