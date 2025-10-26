Con solo 13 años, Ángel “El Diablón” es señalado como supuesto cabecilla de banda en Villa Faro

La creciente participación de menores en actividades delictivas en Villa Faro en Santo Domingo Este ha encendido las alarmas entre residentes y líderes comunitarios, quienes denuncian el abandono estatal y la falta de oportunidades como principales causas de esta crisis social.

El caso de Ángel, apodado “El Diablón”, un niño de 13 años señalado como líder de la banda juvenil Bloque Z, se ha viralizado en redes sociales por imágenes en las que aparece armado junto a otros adolescentes.

Su madre, Sheily desesperada, dijo en el programa Nuria Piera Investigación que lo ha entregado en varias ocasiones a las autoridades, pero ha sido liberado por su condición de menor de edad. Recientemente fue detenido junto a otro joven, aunque la Policía Nacional niega que haya sido por presión mediática.

Villa Faro, con más de 123,000 habitantes, enfrenta una preocupante proliferación de bandas juveniles: al menos 14 agrupaciones y 11 puntos de drogas operan en apenas 15 calles, según denuncias locales.

Los espacios públicos están abandonados o sin terminar, y los parques se han convertido en zonas de consumo y fundición de materiales robados.

La falta de cupo escolar agrava la situación. Cada año, entre 2,000 y 3,000 bachilleres quedan fuera del sistema educativo. Las escuelas de arte y cultura sobreviven gracias al esfuerzo comunitario, sin apoyo estatal.

“Aquí los niños crecen sin opciones, sin modelos positivos. Hasta los medallistas panamericanos son ignorados por las autoridades”, lamentó un líder local.

La comunidad exige una respuesta integral que incluya educación, cultura, deporte y seguridad. “No se trata solo de detener a los niños, sino de evitar que lleguen a ese punto”, concluyó una madre del sector.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

