El mundo de la lucha libre profesional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del luchador británico Kurtis ‘Mad Kurt’ Chapman a los 26 años.

La empresa promotora de este deporte Revolution Pro Wrestling fue la encargada de confirmar este viernes el fallecimiento del joven talento.

El oriundo de Portsmouth inició su carrera en 2014 y era venerado por su estilo lúdico y carisma dentro de la escena de la lucha libre.

“Nosotros, en Revolution Pro Wrestling, estamos absolutamente desconsolados al informar la pérdida de nuestro querido amigo Kurtis Chapman. Vimos a Kurtis crecer desde un niño hasta convertirse en un joven que amaba la lucha libre profesional y continuó sobresaliendo en todos los aspectos de su vida. Uno de los luchadores técnicos más talentosos, personajes carismáticos y personalidades magnéticas. El nunca será olvidado”, escribió la promotora junto algunas icónicas imágenes de Mad Kurt en acción sobre el cuadrilátero.

La muerte de Chapman ha provocado una ola de tributos de parte de colegas, promociones y aficionados del ámbito luchistico en el Reino Unido y a nivel internacional.

Resurgence, por ejemplo, dejó un sentido mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “Todos en Wrestling Resurgence están devastados al escuchar la noticia sobre Kurt. Kurt representó todo lo bueno de la lucha libre, a ambos lados del telón. Nuestro más sentido pésame a todos los afectados por esta pérdida. QEPD Kurt”.

Kurtis Chapman, cuya carrera comenzó cuando aún era un adolescente, se ganó una reputación de luchador técnico altamente habilidoso y de ser poseedor de una personalidad magnética tanto dentro como fuera del ring.

La estrella Jay Apter, por su parte, lo recordó en sus redes con un video y una fotografía junto a la leyenda: “No puedo creer la noticia que acabo de recibir. Es realmente desgarrador y no lo puedo creer. Este joven fue realmente maravilloso. QEPD Kurt”.

Session Moth Martina, por su parte, añadió: “Realmente destripada. Nos reímos mucho a lo largo de los años, Mad Kurt, y no lamento haberte golpeado en la mandíbula. Te echaremos de menos”.

“Todos en TNT expresan su más sentido pésame a los seres queridos de Kurtis Chapman, mejor conocido como Mad Kurt. Kurtis no era sólo un artista muy respetado sino también un querido amigo. No solo lo extrañaremos a él, sino también la risa y la luz que nos trajo a todos. La causa exacta del deceso de Chapman no ha sido divulgada públicamente”, manifestó TNT Extreme Wrestling.

La causa exacta del deceso de Chapman no ha sido divulgada públicamente.

Los mensajes para despedir a Kurtis ‘Mad Kurt’ Chapman: