Con un destornillador, hombre intentó agredir a su amigo por 3,500 pesos

La Policía Nacional informó sobre los apresamientos por separado de dos hombres, uno por amenazar de muerte a una mujer, y otro que en estado de embriaguez intentó agredir a un amigo por una supuesta deuda de 3,500 pesos, en hechos ocurridos en las provincia María Trinidad Sánchez y Samaná, respectivamente.

Uno de los detenidos es Daneris Adonis Acosta Sánchez, de 44 años, acusado de presentarse en estado de embriaguez y de manera agresiva en casa de su amigo de nacionalidad haitiana Yvon Sylverain, de 61 años, a quien intentó agredir con un destornillador, lo cual no logró porque emprendió la huida.



Agrega el reporte que como el presunto agresor no pudo alcanzarlo, entonces arremetió contra su motocicleta, a la cual le ponchó el neumático delantero con la citada herramienta puntiaguda, todo esto porque le adeuda la suma de 3,500 pesos que supuestamente el denunciante no se los quiere pagar.

En tanto que el otro detenido es Yeison Ramírez Flores, de 27 años, quien tenía en su contra la orden de arresto No.00467-2022, por supuesta violación a los artículos 309-03 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de una mujer, a la que habría amenazado de muerte, el pasado 17 de junio, por motivos que se investigan, ocurrido en el municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.



El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.