Con voz entrecortada, Héctor Acosta narra angustia vivida tras ser mencionado caso Operación Falcón

Visiblemente afectado, el senador Héctor Acosta expresó con voz entrecortada los momentos de angustia que ha vivido junto a su familia, luego de que su nombre fuera mencionado en el expediente del caso Operación Falcón, sin que esto implicara ningún tipo de responsabilidad en los hechos.

«Cuando la perversidad y el odio se unen, son demoledoras. Pero cuando usted la acompaña de la mediocridad, se convierten en letal», expresó el legislador de la provincia Monseñor Nouel y popular merenguero, al tomar un turno en la sesión del Senado.

Sostuvo que desde ayer, cuando trascendió el hecho, su familia ha vivido lo que significa esa «embestida letal de los mediocres que se esconden detrás de un celular o de una computadora», para escribir lo que desean sin investigar, «sin saber si usted tiene hijo, si su madre está viva y si usted está en salud».

Citó que tiene 30 años de carrera artística de manera ininterrumpida, durante los cuales ha vivido muchas malas noches durmiendo no más de cuatro o cinco horas, «cuando lo normal son ocho».

«Y yo me pregunto: qué cosa tan grande yo he hecho en este país que no sea alegrar el corazón de la gente», expresó con voz quebrada el cantante, quien dijo que la frase que aprendió ayer y que llevará consigo a partir de ahora es: «mientras tu sepas quien eres, no hay nada que demostrar».

«Qué precio más hay que pagar para usted soportar que jueguen con la integridad y con la dignidad de la gente de trabajo. A mí me dijeron muchas veces: no te metas a la política, tu no da para eso, sigue en tu música, que eso es lo que tú sabes», agregó el legislador.

«Quiero recordarle que los buenos somos más, los malos podrán ser malísimos, pero son menos que los buenos. Quiero agradecer a todos los senadores y senadoras su manifestación de solidaridad al igual que la gente del pueblo dominicano», dijo.

Producto de las interceptaciones telefónicas, el Ministerio Público detalla que halló una conversación en la que un integrante de la red narcotráfico y lavado de activos hace mención del senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito).

Se trata de Iván Paulino de Jesús, uno de los hombres de confianza de Erick Randhiel Mosquea Polanco, que, según la intervención de los organismos de inteligencia, el pasado 22 de diciembre dijo a una persona no identificada que el legislador pretendía contratarlo como chofer.