El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), condenó este jueves «el hecho atroz del que fue víctima una adolescente en el sector Los Tres Brazos, abusada sexualmente por un grupo de jóvenes».

«Nos solidarizamos con su familia, con la comunidad y con la sociedad en general, ante la gravedad de esta situación tan deleznable», expresó la entidad en un comunicado.

Informaron además que están «brindando acompañamiento psicoemocional a la menor de edad afectada y a su familia».

Mientras tanto, tienen la seguridad de que los responsables recibirán una condena ejemplar.

«Hacemos un llamado especial a fortalecer colectivamente la prevención en el círculo familiar y a crear entornos seguros para los niños, las niñas y adolescentes, en las distintas comunidades e instituciones», aseguraron.

Igualmente, instaron a la población masculina para que se conduzca bajo los preceptos de una cultura de respeto que permita erradicar todo tipo de violencia contra las niñas, los niños, adolescentes y mujeres.

«Es nuestro compromiso proteger la dignidad y los derechos de cada niño, niña y adolescente en la República Dominicana», concluyeron.

