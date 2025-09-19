Conani condena abuso sexual contra adolescente en Los Tres Brazos 

  • Hoy
El nombre de Raquel Arbaje, Primera Dama de la República Dominicana y el del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el de CONANI estuvieron presentes en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), condenó este jueves «el hecho atroz del que fue víctima una adolescente en el sector Los Tres Brazos, abusada sexualmente por un grupo de jóvenes».

«Nos solidarizamos con su familia, con la comunidad y con la sociedad en general, ante la gravedad de esta situación tan deleznable», expresó la entidad en un comunicado.

Informaron además que están «brindando acompañamiento psicoemocional a la menor de edad afectada y a su familia».

Lee más: Conani asegura no fue alertado sobre vejaciones a la niña que luego murió en Los Guandules

Mientras tanto, tienen la seguridad de que los responsables recibirán una condena ejemplar.

«Hacemos un llamado especial a fortalecer colectivamente la prevención en el círculo familiar y a crear entornos seguros para los niños, las niñas y adolescentes, en las distintas comunidades e instituciones», aseguraron.

Igualmente, instaron a la población masculina para que se conduzca bajo los preceptos de una cultura de respeto que permita erradicar todo tipo de violencia contra las niñas, los niños, adolescentes y mujeres.

«Es nuestro compromiso proteger la dignidad y los derechos de cada niño, niña y adolescente en la República Dominicana», concluyeron.

También leer: Conani asegura no fue alertado sobre vejaciones a la niña que luego murió en Los Guandules

Conani condena abuso sexual contra adolescente en Los Tres Brazos 
