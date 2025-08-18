El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) aseguró este lunes que no fue alertado sobre los maltratos que recibió la niña de 7 años previo a su muerte mientras estaba bajo sus tutores en el sector Los Guandules.

En un comuinicado enviado a la prensa, Conani explicó que luego de una revisión exhaustiva y haciendo las indagaciones en el territorio, se confirmó que la entidad no recibió notificaciones por ninguno de los canales de comunicación establecidos, sino que la alerta fue hecha a otra institución. Esto fue confirmado con familiares de la menor de edad fallecida, el organismo.

En ese orden, lamentó el fallecimiento de la menor, y detalló que el protocolo al recibir una denuncia es realizar siempre indagatorias iniciales y notificar al Ministerio Público, sin pedir pruebas para iniciar estos trámites.

«Nuestra intervención también puede activarse a partir de denuncias recibidas a través de los canales oficiales: la Línea Vida de la Procuraduría General de la República (PGR) (809)-200-1202; el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, nuestras oficinas regionales y municipales, cuyos números telefónicos están disponibles en la página web conani.gob.do, y las redes sociales institucionales», dice la comunicación.

En esa tesitura, Conani exhortó a la población a no callar ante la sospecha o evidencia de abusos, y a denunciar de inmediato. Solo a través de la denuncia podemos activar los mecanismos de protección que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.