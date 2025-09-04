CONANI exhorta reportar el maltrato infantil y asegura que todas las denuncias son investigadas «por absurdas que parezcan»

La presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ligia Pérez Peña, expresó su preocupación ante el creciente patrón de violencia contra niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, especialmente aquella que ocurre dentro del entorno familiar.

“La violencia contra la niñez debe motivarnos a profundizar las acciones del Estado. No podemos estar dentro de cada hogar, pero sí podemos empoderar a la población para identificar y denunciar estas situaciones”, afirmó.

Pérez Peña aseguró que CONANI investiga todas las denuncias, sin importar cuán inverosímiles o absurdas parezcan. “Estamos obligados a hacerlo, y lo hacemos”, enfatizó.

La presidenta también abordó el caso reciente de una niña de siete años asesinada por sus cuidadores, donde una denuncia previa no fue procesada por INAIPI debido a limitaciones en su plataforma. Pérez Peña aclaró que el Sistema Nacional de Protección abarca a todos los menores desde el nacimiento hasta los 18 años, y que CONANI actúa como órgano rector, en coordinación con la Procuraduría General de la República y otras instituciones como Educación, Salud Pública, Trabajo y los ayuntamientos.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, Pérez Peña hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que denuncie cualquier forma de maltrato infantil.

CONANI

La funcionaria recordó que el artículo 56 de la Constitución prohíbe toda manifestación de violencia contra menores y obliga a cualquier persona a denunciar incluso cuando solo exista sospecha de abuso. En ese sentido, anunció que CONANI lanzará una campaña de difusión para dar a conocer los canales disponibles para realizar denuncias de forma gratuita y anónima:

Canales de denuncia:

Línea Vida de la Procuraduría General: 809-200-1202

de la Procuraduría General: Asterisco 311 : línea del gobierno para reportes ciudadanos

: línea del gobierno para reportes ciudadanos Sistema 911 : en casos de emergencia inmediata

: en casos de emergencia inmediata Redes sociales: siempre que no se exponga la identidad de los menores

Finalmente, reafirmó el compromiso del gabinete de la niñez, presidido honoríficamente por la primera dama Raquel Arbaje, en fortalecer los protocolos de acción y garantizar que ningún caso quede sin respuesta.