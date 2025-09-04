CONANI exhorta reportar el maltrato infantil y asegura que todas las denuncias son investigadas «por absurdas que parezcan»

CONANI exhorta reportar el maltrato infantil y asegura que todas las denuncias son investigadas «por absurdas que parezcan»

Ligia Pérez, la nueva presidenta ejecutiva de CONANI

La presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ligia Pérez Peña, expresó su preocupación ante el creciente patrón de violencia contra niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, especialmente aquella que ocurre dentro del entorno familiar.

“La violencia contra la niñez debe motivarnos a profundizar las acciones del Estado. No podemos estar dentro de cada hogar, pero sí podemos empoderar a la población para identificar y denunciar estas situaciones”, afirmó.

Pérez Peña aseguró que CONANI investiga todas las denuncias, sin importar cuán inverosímiles o absurdas parezcan. “Estamos obligados a hacerlo, y lo hacemos”, enfatizó.

La presidenta también abordó el caso reciente de una niña de siete años asesinada por sus cuidadores, donde una denuncia previa no fue procesada por INAIPI debido a limitaciones en su plataforma. Pérez Peña aclaró que el Sistema Nacional de Protección abarca a todos los menores desde el nacimiento hasta los 18 años, y que CONANI actúa como órgano rector, en coordinación con la Procuraduría General de la República y otras instituciones como Educación, Salud Pública, Trabajo y los ayuntamientos.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, Pérez Peña hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que denuncie cualquier forma de maltrato infantil.

CONANI
CONANI

La funcionaria recordó que el artículo 56 de la Constitución prohíbe toda manifestación de violencia contra menores y obliga a cualquier persona a denunciar incluso cuando solo exista sospecha de abuso. En ese sentido, anunció que CONANI lanzará una campaña de difusión para dar a conocer los canales disponibles para realizar denuncias de forma gratuita y anónima:

Canales de denuncia:

  • Línea Vida de la Procuraduría General: 809-200-1202
  • Asterisco 311: línea del gobierno para reportes ciudadanos
  • Sistema 911: en casos de emergencia inmediata
  • Redes sociales: siempre que no se exponga la identidad de los menores

Finalmente, reafirmó el compromiso del gabinete de la niñez, presidido honoríficamente por la primera dama Raquel Arbaje, en fortalecer los protocolos de acción y garantizar que ningún caso quede sin respuesta.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

CONANI exhorta reportar el maltrato infantil y asegura que todas las denuncias son investigadas «por absurdas que parezcan»
CONANI exhorta reportar el maltrato infantil y asegura que todas las denuncias son investigadas «por absurdas que parezcan»
4 septiembre, 2025
Feminicidio en San Francisco de Macorís: víctima había sido golpeada y acosada por su agresor, según familiares
Feminicidio en San Francisco de Macorís: víctima había sido golpeada y acosada por su agresor, según familiares
1 septiembre, 2025
Educación sin familia: un mal a corregir
Educación sin familia: un mal a corregir
26 agosto, 2025
Niña asesinada en Los Guandules y el fallo del sistema: ¿Qué debió hacer Inaipi según la ley?
Niña asesinada en Los Guandules y el fallo del sistema: ¿Qué debió hacer Inaipi según la ley?
26 agosto, 2025
Niñez Desvalida
Niñez Desvalida
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Declive del bipartidismo dominicano y la concentración del poder

Declive del bipartidismo dominicano y la concentración del poder

Edición Impresa, miércoles 03 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 03 de septiembre de 2025

De violencia pesimismo y optimismo

De violencia pesimismo y optimismo

Impunidad electoral

Impunidad electoral

Llegó el famoso draft de Lidom

Llegó el famoso draft de Lidom

La violencia sí tiene género

La violencia sí tiene género

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo