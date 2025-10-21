CONANI lamenta fallecimiento de bebé en Santiago y garantiza colaboración en investigación

  • Hoy
CONANI lamenta fallecimiento de bebé en Santiago y garantiza colaboración en investigación

El pasado jueves 16 de octubre, se reportó el fallecimiento de una bebé de cuatro meses en una asociación sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Santiago, la cual forma parte del Sistema Nacional de Protección y se ha destacado por ofrecer atención residencial a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, que busca esclarecer las causas y circunstancias del hecho. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las condiciones específicas del fallecimiento, pero se ha confirmado que se están realizando las diligencias correspondientes.

Pronunciamiento de CONANI

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) expresó sus más sinceras condolencias a la familia afectada y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades competentes. En un comunicado oficial, la institución afirmó que aportará toda la información necesaria y facilitará el proceso investigativo, con el objetivo de garantizar transparencia, imparcialidad y justicia.

«Lamentamos profundamente esta pérdida y reiteramos nuestro compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia en República Dominicana», señaló CONANI.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

CONANI lamenta fallecimiento de bebé en Santiago y garantiza colaboración en investigación
CONANI lamenta fallecimiento de bebé en Santiago y garantiza colaboración en investigación
21 octubre, 2025
Fallece niña de 4 meses: esto es lo que se conoce hasta ahora
Fallece niña de 4 meses: esto es lo que se conoce hasta ahora
21 octubre, 2025
Descubren contrabando de más de 120 mil cigarrillos en una camioneta en Santiago Rodríguez
Descubren contrabando de más de 120 mil cigarrillos en una camioneta en Santiago Rodríguez
19 octubre, 2025
Oncológico del Cibao: por qué el conflicto sigue y qué denuncias salieron a la luz
Oncológico del Cibao: por qué el conflicto sigue y qué denuncias salieron a la luz
16 octubre, 2025
Hospital de EE.UU. dona fármacos a centro Santiago
Hospital de EE.UU. dona fármacos a centro Santiago
15 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo