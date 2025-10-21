CONANI lamenta fallecimiento de bebé en Santiago y garantiza colaboración en investigación

El pasado jueves 16 de octubre, se reportó el fallecimiento de una bebé de cuatro meses en una asociación sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Santiago, la cual forma parte del Sistema Nacional de Protección y se ha destacado por ofrecer atención residencial a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, que busca esclarecer las causas y circunstancias del hecho. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las condiciones específicas del fallecimiento, pero se ha confirmado que se están realizando las diligencias correspondientes.

Pronunciamiento de CONANI

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) expresó sus más sinceras condolencias a la familia afectada y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades competentes. En un comunicado oficial, la institución afirmó que aportará toda la información necesaria y facilitará el proceso investigativo, con el objetivo de garantizar transparencia, imparcialidad y justicia.

«Lamentamos profundamente esta pérdida y reiteramos nuestro compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia en República Dominicana», señaló CONANI.