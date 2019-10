Concejal NY luchará para EEUU no reduzca visas dominicanos

El concejal por el distrito 10 en el Alto Manhattan, lugar de mayor concentración de dominicanos en el exterior, Ydanis Rodríguez, expresó que trabajará junto con sus colegas, el congresista Adriano Espaillat, la asambleísta Carmen de la Rosa, y todo el equipo de legisladores para exigir el derecho y que se mantenga la entrega de visas de Estados Unidos como antes en la República Dominicana.

Un influyente medio matutino de la República Dominicana publicó hace algunos días que la administración de Donald Trump “no quiere dominicanos en EE.UU” ya que la entrega de visas ha bajado considerablemente.

Precisa que los números hablan por sí solos: En Junio 2017 se expedían en RD 18,371 visas (del tipo B1B2); en Julio 2017, bajamos a 17,720 y para Agosto 2017 descendimos a 15,322.

“Para abril de este año la cantidad de 8,024 y para el pasado agosto solo 7,683.

Asimismo expone que por razones desconocidas no hay citas para visas de inmigrante en el sistema; tampoco se pueden hacer citas para depositar peticiones de familiares inmediatos de ciudadanos de USA en la oficina local de USCIS”, expresa Pérez Rojas.

“Como oficiales electos en la ciudad de NY tenemos que asumir nuestra lucha de exigir que los EE.UU, el Departamento de Estado y lo que tiene que ver con Migración, revisen esta política de reducir las visas para RD y para muchos países de América Latina”, sostuvo Rodríguez.

Precisó, “es algo de dignidad mantener el número de visas que hemos tenido, el dominicano contribuye con “billones de dólares” a la economía de EE.UU, por lo tanto tener un familiar en nuestro país a tener una posibilidad de una visa, porque vienen al festival de películas dominicanas o la feria del libro.

Asimismo a eventos de la asociación de periodistas, son personas que están trabajando allá que buscan una visa para participar de un evento, no necesariamente buscan quedarse en territorio estadounidense”, dijo el concejal neoyorkino.

“Entonces, añadió, creemos que ese es un daño con reducir las visas, que se cierran puertas para personas que desean venir a visitar un familiar NY, que no están pensando en quedarse y creo que nosotros tenemos esa responsabilidad, como concejal voy a estar trabajando junto con mis colegas, reiteró.

A varios dominicanos en el Alto Manhattan y El Bronx se le solicitó su opinión al respecto, pero ninguno quiso opinar. “Si es asunto de inmigración y Trump no me pregunte, no quiero opinar, fueron algunas de las respuestas coincidentes para este reportero.