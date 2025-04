Concierto de Barak: Música y fe como refugio tras la tragedia en Jet Set

En una noche donde la música se convirtió en consuelo y la fe en bandera, el grupo Barak ofreció un concierto memorable en el Estadio Quisqueya, como parte de su gira internacional “Dios Fuerte”. El evento, más allá de un espectáculo, se transformó en un espacio sagrado de adoración, sanidad emocional y homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida recientemente en la discoteca Jet Set.

Tras ocho años de ausencia en su tierra natal, Barak volvió a reencontrarse con su público dominicano, ofreciendo no solo su repertorio de música cristiana contemporánea, sino también un mensaje de unidad en medio del dolor colectivo. La velada, profundamente emotiva, estuvo marcada por lágrimas, abrazos espontáneos y voces elevadas al cielo en busca de consuelo.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando se lanzaron al aire globos blancos en memoria de los fallecidos y afectados por la tragedia del Jet Set, mientras el grupo entonaba una de sus canciones más sentidas. La atmósfera se llenó de un silencio reverente, seguido de un aplauso que parecía no tener fin. Era más que música; era una oración colectiva por la sanación del país.

Durante el concierto se compartió un mensaje del artista Juan Luis Guerra, que tocó los corazones de todos.

También se escucharon testimonios poderosos, como el de Angie, del dúo Topi Tok, quien contó cómo su vida fue transformada por el amor de Dios. Su relato arrancó lágrimas entre los asistentes, que vieron en sus palabras la prueba viva de que aún en medio de la oscuridad, hay esperanza.

Miles de personas llenaron las gradas del Estadio Quisqueya, levantando sus manos, cantando con el alma y buscando paz. Lo que comenzó como un concierto se convirtió en una manifestación masiva de fe y solidaridad, un bálsamo colectivo ante la herida nacional.

Barak no solo volvió a casa, volvió con un propósito: recordar a los que ya no están, acompañar a los que aún sufren y recordar a todos que, incluso en medio del luto, hay un Dios Fuerte que no deja de obrar.

A continuación algunas fotos y videos del concierto autoría de Chaimy Soriano: