Concierto de José Luis Rodríguez “El Puma” en RD: las 10 canciones más icónicas de su carrera

  • Hoy
Concierto de José Luis Rodríguez “El Puma” en RD: las 10 canciones más icónicas de su carrera

El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se presentará finalmente en Santo Domingo este 3 de septiembre, tras ser pospuesto por tragedia del Jet Set.

‘El Puma’ llevará en abril al Teatro Nacional Eduardo Brito, el principal de República Dominicana, el espectáculo ‘Atrévete, Sinfónico’, en el que estará acompañado por la orquesta Filarmónica de Santo Domingo con 50 músicos en escena, bajo la dirección de Amaury Sánchez.  

Entre las piezas que formarán parte de su repertorio destacan 10 de las más icónicas, aquellas que han acompañado historias de amor, despedidas y momentos inolvidables:

  1. “Dueño de nada”
  2. “Culpable soy yo”
  3. “Voy a perder la cabeza por tu amor”
  4. “Agárrense de las manos”
  5. “Pavo real”
  6. “Silencio”
  7. “Tengo derecho a ser feliz”
  8. “Te imaginas”
  9. “Siempre acabo por llorar”
  10. “Me vas a echar de menos”
1 3

La velada no solo será un espectáculo musical, sino también un encuentro con la memoria colectiva de quienes han seguido la trayectoria de El Puma, un artista que a sus 81 años mantiene intacto el carisma y la fuerza interpretativa que lo convirtieron en ícono internacional.

Con 46 discos, José Luis Rodríguez es considerado una de las mayores leyendas musicales de habla hispana y, entre los muchos galardones que tiene, recibió el Premio Grammy a la Excelencia Musical en 2019.

(Con información EFE)

Lee más: Fecha del concierto de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ en República Dominicana

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Concierto de José Luis Rodríguez “El Puma” en RD: las 10 canciones más icónicas de su carrera
Concierto de José Luis Rodríguez “El Puma” en RD: las 10 canciones más icónicas de su carrera
2 septiembre, 2025
Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”
Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”
20 agosto, 2025
¡Que Viva la Patria!: Celebración musical une a miles en todo el país
¡Que Viva la Patria!: Celebración musical une a miles en todo el país
19 agosto, 2025
Concierto de Shakira en República Dominicana: ¿por qué lo cancelaron?  
Concierto de Shakira en República Dominicana: ¿por qué lo cancelaron?  
14 agosto, 2025
Rod Stewart vuelve a República Dominicana: Detalles de su concierto
Rod Stewart vuelve a República Dominicana: Detalles de su concierto
12 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La familia: protección en salud mental

La familia: protección en salud mental

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

No hay verdades alternativas para la historia

No hay verdades alternativas para la historia

Indiferencia y excusas

Indiferencia y excusas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Comunicación y vulgaridad

Comunicación y vulgaridad

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo