El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se presentará finalmente en Santo Domingo este 3 de septiembre, tras ser pospuesto por tragedia del Jet Set.

‘El Puma’ llevará en abril al Teatro Nacional Eduardo Brito, el principal de República Dominicana, el espectáculo ‘Atrévete, Sinfónico’, en el que estará acompañado por la orquesta Filarmónica de Santo Domingo con 50 músicos en escena, bajo la dirección de Amaury Sánchez.

Entre las piezas que formarán parte de su repertorio destacan 10 de las más icónicas, aquellas que han acompañado historias de amor, despedidas y momentos inolvidables:

“Dueño de nada” “Culpable soy yo” “Voy a perder la cabeza por tu amor” “Agárrense de las manos” “Pavo real” “Silencio” “Tengo derecho a ser feliz” “Te imaginas” “Siempre acabo por llorar” “Me vas a echar de menos”

La velada no solo será un espectáculo musical, sino también un encuentro con la memoria colectiva de quienes han seguido la trayectoria de El Puma, un artista que a sus 81 años mantiene intacto el carisma y la fuerza interpretativa que lo convirtieron en ícono internacional.

Con 46 discos, José Luis Rodríguez es considerado una de las mayores leyendas musicales de habla hispana y, entre los muchos galardones que tiene, recibió el Premio Grammy a la Excelencia Musical en 2019.

(Con información EFE)