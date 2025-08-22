Concierto de la Nueva Trova en Casa de Teatro: Samuel Águila y Yosva Bernal juntos otra vez en República Dominicana

Concierto de la Nueva Trova en Casa de Teatro: Samuel Águila y Yosva Bernal juntos otra vez en República Dominicana

La escena cultural dominicana se prepara para recibir un acontecimiento especial: el regreso del trovador cubano Samuel Águila, uno de los más prolíficos creadores de su generación, quien se presentará el viernes 22 de agosto a las 10 PM en Casa de Teatro junto a su compatriota Yosva Bernal, retomando el mismo espíritu con el que, hace 25 años, cautivaron al público dominicano.

Por primera vez, Águila también llevará su canto al Sabina Bar en la zona colonial, sumando un hito más en su trayectoria marcada por la fuerza poética y la autenticidad de la Nueva Trova. A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con reconocidos exponentes de la canción de autor, tanto en Cuba como en Latinoamérica, consolidándose como una de las voces imprescindibles del género.

El repertorio de esta gira estará nutrido de sus propias composiciones, junto a interpretaciones de figuras emblemáticas como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Vicente Feliú, en un recorrido musical que promete despertar memorias, emociones y complicidad.

Como parte de esta visita, el jueves 28 de agosto a las 10:00 p.m., ambos trovadores regresarán al escenario de Casa de Teatro para ofrecer un tributo especial a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, dos pilares indiscutibles de la trova cubana, en un concierto que promete ser tan emotivo como histórico.

Digo