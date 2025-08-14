Concierto de Shakira en República Dominicana: ¿por qué lo cancelaron?  

Concierto de Shakira en República Dominicana: ¿por qué lo cancelaron?  

El esperado concierto de Shakira, programado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ha sido cancelado por segunda ocasión, según confirmó la empresa organizadora SD Concerts.

En un comunicado oficial, los promotores explicaron que la suspensión se debe a “circunstancias fuera de nuestro control” y lamentaron profundamente los inconvenientes causados a los fanáticos dominicanos, quienes ya habían adquirido sus boletos con meses de antelación.

¿Se reprogramará el concierto?

Captura 6

Aunque no se ha anunciado una nueva fecha, SD Concerts aseguró que están trabajando para confirmar una futura presentación de la artista en el país. Mientras tanto, los reembolsos de las entradas se realizarán de forma automática al método de pago original, en un plazo estimado de 30 a 45 días3.

Reacciones de los fanáticos

La cancelación llega tras semanas de incertidumbre, en las que la fecha del concierto desapareció de los canales oficiales de Shakira y de la publicidad del evento. El club de fans ShakiraRepDom había solicitado claridad sobre el estado del espectáculo, ante la falta de información oficial.

La gira sigue en otros países

A pesar de lo ocurrido en República Dominicana, la gira Las Mujeres Ya No Lloran continúa con éxito en otros países de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Perú y Ecuador.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Concierto de Shakira en República Dominicana: ¿por qué lo cancelaron?  
Concierto de Shakira en República Dominicana: ¿por qué lo cancelaron?  
14 agosto, 2025
Concierto de Shakira fue cancelado en República Dominicana, ¿Qué pasará con las boletas vendidas?
Concierto de Shakira fue cancelado en República Dominicana, ¿Qué pasará con las boletas vendidas?
14 agosto, 2025
Rod Stewart vuelve a República Dominicana: Detalles de su concierto
Rod Stewart vuelve a República Dominicana: Detalles de su concierto
12 agosto, 2025
Shakira rompe el récord de entradas vendidas en Colombia
Shakira rompe el récord de entradas vendidas en Colombia
1 agosto, 2025
Manerra celebra a Víctor Víctor a casa llena
Manerra celebra a Víctor Víctor a casa llena
30 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

El espejo del pasado

El espejo del pasado

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo