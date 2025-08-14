Concierto de Shakira fue cancelado en República Dominicana, ¿Qué pasará con las boletas vendidas?

Concierto de Shakira fue cancelado en República Dominicana, ¿Qué pasará con las boletas vendidas?

La cantante colombiana Shakira durante una presentación de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El concierto de la cantante Shakira en el marco de su gira «Las mujeres no lloran» programado para el 26 de septiembre ha sido cancelado debido a circunstancias fuera de nuestro control.

Así lo dio a conocer el productor Saymon Díaz con el siguiente mensaje:

«Lamentamos informarles que el concierto de shakira programado para el 26 de septiembre en república dominicana ha sido cancelado debido a circunstancias fuera de nuestro control», indicó.

Díaz expresó que «aunque el show no se llevará a cabo en esta ocasión, estamos trabajando para confirmar una nueva fecha, la cual será anunciada lo antes posible».

Los reembolsos se realizarán de forma automática al medio de pago utilizado en los próximos 30-45 días.

Concluyó agradeciendo al público dominicano por su comprensión y apoyo incondicional.

