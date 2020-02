Concilio Evangélico pide investigar fallas voto automatizado

El superintendente general del Concilio Evangélico Asambleas de Dios, reverendo Nérsido Borg Cedeño, llamó a la Junta Central Electoral a hacer una investigación profunda sobre las causas que provocaron los inconvenientes que dieron lugar a la suspensión del proceso eleccionario del domingo en todo el territorio nacional.

Entiende que si las conclusiones de las investigaciones que se hagan no son muy convincente, que indiquen que se puede confiar en el voto automatizado, que se haga solo con el sistema manual.

Asimismo pidió a los líderes de las diversas organizaciones políticas mantener la calma y un discurso no “incendiario”, ya que la desestabilización del país nos afectaría a todos.

Dijo que la JCE debe actuar conforme a lo que le permite la ley en lo que tiene que ver con la convocaría a nuevas elecciones, ya que eso está previsto en la ley.

El líder evangélico señaló que el momento histórico que vive el país, requiere de la intervención divina para que la suspensión del proceso electoral, por razones que aun la nación desconoce, no degenere en males peores.