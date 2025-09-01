Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE

Concluyó con éxito la cuarta promoción del programa “Enséñame a Trabajar”, una iniciativa que ofrece el Tribunal Superior Electoral a los hijos e hijas de colaboradores de la institución la oportunidad de integrarse a un entorno laboral, fortalecer valores y adquirir experiencias significativas para su desarrollo personal y profesional.

En representación del magistrado presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, la directora de Gestión del Talento Humano, Eulalia Vásquez, dirigió un mensaje de motivación y reflexión: “Hoy se cierra un capítulo de sus vidas, pero no teman, se abre otro, el de la vida adulta, una etapa que exige responsabilidad, preparación y mantener siempre la mirada fija en sus objetivos”.

Aseguró que el programa cumplió su propósito al despertar vocaciones, afianzar la confianza y fomentar el sentido de la responsabilidad en los jóvenes, quienes además aportaron al digitalizar el cien por ciento de los expedientes de los socios de la Cooperativa del TSE.

En nombre de sus compañeros, la joven Elvira Abreu expresó el agradecimiento colectivo al magistrado presidente, a los jueces titulares y al personal del TSE por hacer posible el programa.

“Este no ha sido solo un programa de experiencias laborales, ha sido una oportunidad invaluable de crecimiento personal y humano. Nos vamos con una nueva mirada y la firme convicción de que el esfuerzo y la dedicación nos convertirán en mejores personas”, señaló.

Durante la actividad, tres jóvenes compartieron sus experiencias personales y recibieron, junto a todos los participantes, una fotografía simbólica que representaba mediante un color las particularidades de su personalidad.

Además, fue proyectado un audiovisual donde los jóvenes expresaron sus vivencias durante el proyecto, así como recibieron un certificado de participación del programa; una carta que les acredita su primer empleo; un carnet como voluntarios del TSE y una memoria con imágenes de las labores realizadas.

Por parte de los padres, Génesis Abreu Brito, Abogada Ayudante I de la dirección de Rectificación de Actas del Estado Civil, agradeció al Pleno del TSE, por la iniciativa de este proyecto que promueve la integración de los hijos de los servidores para ser cada día mejores personas y tener algo que aportar a la sociedad.