Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE

  • Hoy
Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE

Concluyó con éxito la cuarta promoción del programa “Enséñame a Trabajar”, una iniciativa que ofrece el Tribunal Superior Electoral a los hijos e hijas de colaboradores de la institución la oportunidad de integrarse a un entorno laboral, fortalecer valores y adquirir experiencias significativas para su desarrollo personal y profesional.

En representación del magistrado presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, la directora de Gestión del Talento Humano, Eulalia Vásquez, dirigió un mensaje de motivación y reflexión: “Hoy se cierra un capítulo de sus vidas, pero no teman, se abre otro, el de la vida adulta, una etapa que exige responsabilidad, preparación y mantener siempre la mirada fija en sus objetivos”.

Aseguró que el programa cumplió su propósito al despertar vocaciones, afianzar la confianza y fomentar el sentido de la responsabilidad en los jóvenes, quienes además aportaron al digitalizar el cien por ciento de los expedientes de los socios de la Cooperativa del TSE.

En nombre de sus compañeros, la joven Elvira Abreu expresó el agradecimiento colectivo al magistrado presidente, a los jueces titulares y al personal del TSE por hacer posible el programa.

“Este no ha sido solo un programa de experiencias laborales, ha sido una oportunidad invaluable de crecimiento personal y humano. Nos vamos con una nueva mirada y la firme convicción de que el esfuerzo y la dedicación nos convertirán en mejores personas”, señaló.

Durante la actividad, tres jóvenes compartieron sus experiencias personales y recibieron, junto a todos los participantes, una fotografía simbólica que representaba mediante un color las particularidades de su personalidad.

Además, fue proyectado un audiovisual donde los jóvenes expresaron sus vivencias durante el proyecto, así como recibieron un certificado de participación del programa; una carta que les acredita su primer empleo; un carnet como voluntarios del TSE y una memoria con imágenes de las labores realizadas.

Por parte de los padres, Génesis Abreu Brito, Abogada Ayudante I de la dirección de Rectificación de Actas del Estado Civil, agradeció al Pleno del TSE, por la iniciativa de este proyecto que promueve la integración de los hijos de los servidores para ser cada día mejores personas y tener algo que aportar a la sociedad.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE
Concluye con éxito cuarta promoción programa “Enséñame a Trabajar” del TSE
1 septiembre, 2025
Tribunal condena 10 y dicta descargo de tres
Tribunal condena 10 y dicta descargo de tres
29 agosto, 2025
Tribunal emitirá mañana fallo contra acusados de borrar antecedentes penales: esta es la condena que pide el MP
Tribunal emitirá mañana fallo contra acusados de borrar antecedentes penales: esta es la condena que pide el MP
27 agosto, 2025
Tribunal hará mañana otro intento de ir a juicio de fondo
Tribunal hará mañana otro intento de ir a juicio de fondo
19 agosto, 2025
TSE aplaza expedientes de acciones contra resoluciones de la JCE y amparo contra PSJ
TSE aplaza expedientes de acciones contra resoluciones de la JCE y amparo contra PSJ
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Dirá Juan Soto: ¿Y ahora?

Dirá Juan Soto: ¿Y ahora?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo