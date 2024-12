Los estudiantes de la carrera de Mercadeo de Unibe, concluyeron de forma exitosa latrigésima tercera edición del Congreso Internacional Mercadexpo 2024.

La Escuela deMercadeo de la institución anunció con entusiasmo el cierre de este evento bajo el tema»Data In: In2dative, Data Driven MarketiNg & The Power of iNtuition».

En esta edición, los participantes profundizaron en un enfoque que combina la precisión delos datos con la sensibilidad de la intuición, destacando cómo esta integración permite tomar decisiones estratégicas y enfrentar los retos del mercadeo contemporáneo de manera más efectiva.

Este congreso tiene como objetivo que los estudiantes de la carrera de Mercadeo apliquen losconocimientos adquiridos, empoderandose con la planificación, organización, coordinación,dirección y ejecución de este evento.

La celebración de esta edición estuvo programada del 27 al 29 de noviembre del presenteaño, y ofreció una agenda que incluyó seminarios, workshops, certificaciones y conferenciasa cargo de destacados profesionales nacionales e internacionales en el área de mercadeo,como lo demuestran los conferencistas confirmados.

Conferencistas con un alto nivel de experiencia en la data e intuición estuvieronacompañándonos desde Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, España y México.

Mercadexpo,se compuso además, de una parte comercial y participativa con la presencia de empresaslocales y multinacionales que exhiben sus productos, servicios y mejores prácticas demercadeo.

Esta actividad curricular contribuye significativamente al desarrollo decompetencias esenciales para los profesionales de la carrera, centradas en la planificaciónestratégica, gestión comercial, inteligencia y dirección de mercados