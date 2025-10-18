Robó más de 16 puertas en una casa de la Diócesis de La Vega y le suspendieron la condena: ¿por qué?

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En función de los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público, un tribunal impuso cinco años de prisión a un hombre que perpetró un robo en una casa perteneciente a la Diócesis de La Vega.

Al procesado Bairon José Sánchez Brioso, quien tiene un año y tres meses en prisión, le fue suspendida el resto de la pena, bajo el cumplimiento de reglas que incluyen realizar labores sociales sin fines de lucro, no portar armas y abstenerse de consumir alcohol. Además, tener un domicilio fijo y aprender un oficio.

En caso de incumplimiento, Sánchez Brioso deberá cumplir la pena completa de los cinco años bajo prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega.

El expediente señala que luego de penetrar, la mañana del 31 de julio de 2024, a la casa ubicada en la avenida Peralta Michel, de La Vega, el procesado robó más de 16 puertas de polimetal y una bomba de agua.

El caso fue denunciado ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Fiscalía de La Vega por miembros del área administrativa de la Diócesis, quienes informaron que las puertas de la casa habían sido sustraídas en otras ocasiones por Sánchez Brioso.

La fiscal titular del distrito judicial de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra todo tipo de delitos y valoró la decisión del tribunal.

Durante la investigación realizada por la fiscal Luz Yurisan Ceballos fueron ocupados distintos elementos de pruebas documentales, ilustrativas, audiovisuales, materiales y testimoniales, con los cuales se estableció que el procesado violó los artículos 379, 384 y 385 del Código Penal dominicano.

El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por los jueces Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, dictó la sentencia condenatoria al admitir las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

