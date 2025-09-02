Conductor provocó accidente estaba bajo efectos alcohol

Conductor provocó accidente estaba bajo efectos alcohol

Ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lamentó el accidente ocurrido el pasado fin de semana en la provincia La Altagracia, que dejó múltiples personas fallecidas y heridas, y precisó que de acuerdo a investigaciones preliminares, la tragedia fue provocada por la imprudencia de un conductor bajo los efectos del alcohol.

Además, la funcionaria afirmó que junto con el Ministerio de Salud Pública trabajan en el diseño de un protocolo de salud mental para detectar situaciones de esta naturaleza que puedan derivar en violencia, abusos y tragedias familiares, a fin de dar respuesta oportuna.

“Trabajamos en un diseño donde nos notifiquen las situaciones que van a los centros de salud que pueden indicar que hay una transgresión a una menor de edad o una violación sexual o una agresión a un anciano para que la Policía pueda investigar y establecer responsabilidades”.

El tema fue abordado, tras concluir la reunión número 105 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

Accidentes

Sobre los accidentes de tránsito, la ministra Raful informó que registraron una reducción de 54 por ciento entre junio y julio en la autopista 6 de noviembre por las labores preventivas reforzadas de La Fuerza de Tarea Conjunta.

Advirtió que los siniestros viales siguen siendo un “dolor de cabeza”, que arrebatan la vida, sobre todo, de los jóvenes de entre 18 y 28 años.

Homicidios

Con relación a los homicidios, dijo que los casos ocurridos en las últimas horas son “terribles”.
Precisó que según lo documentado por la Policía Nacional hasta el viernes, la cifra sigue en 8.3 por cada 100 mil habitantes.

Además, precisó que en agosto se registraron 111 víctimas, con lo que suman 887 en lo que va de 2025.
De acuerdo a lo informado, 25 demarcaciones permanecen con incidencia en solo dígito, y nueve por encima.

