Conductores estén atentos: habrá desvío en Isabel Aguiar y Prolongación 27 de Febrero

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que este sábado 30 y domingo 31 de agosto se implementará un desvío del tránsito en dirección Oeste–Este en los alrededores de las obras del paso a desnivel de la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, debido a los trabajos de izaje e instalación de las últimas vigas metálicas para la solución vial en este punto.

La medida entrará en vigencia a partir de las 6:00 de la tarde del sábado y se mantendrá hasta las 7:00 de la tarde del domingo.

Los conductores que transiten desde las Caobas hacia el centro de la ciudad (dirección Oeste – Este) por la Prolongación 27 de Febrero deberán doblar hacia la derecha antes del distribuidor de la 6 de Noviembre en dirección al peaje, antes de llegar al peaje, realizar un giro en U para luego reincorporarse a la Prolongación 27 de Febrero. Adicionalmente, se habilitará un carril a la izquierda del paso a desnivel de la Isabel Aguiar (en construcción) exclusivamente durante este período.

En tanto, los conductores que se desplacen de Este a Oeste por la Prolongación 27 de Febrero y hacia la autopista 6 de Noviembre no tendrán interrupción en su trayecto.

El MOPC, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la comisión militar y policial (COMIPOL) exhorta a todos los conductores a circular con prudencia, respetar las señalizaciones y atender las instrucciones de los agentes en la zona.

Con estas medidas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reafirma su compromiso con la seguridad vial y el avance de las obras que transforman la movilidad en beneficio de toda la ciudadanía.