Conductores maniobran para esquivar hoyo en Villas Agrícolas

Lo que comenzó como una pequeña apertura en el pavimento de la calle 28 Aníbal de Espinosa, justo en la esquina con Juan Erazo, se ha transformado con el paso de los años en un verdadero «socavón» que preocupa y afecta a toda la comunidad del sector Villas Agrícolas.

Así lo han denunciado a Hoy en tú Barrio los moradores, quienes aseguran que la situación se ha vuelto insoportable, pues cada día los conductores deben hacer maniobras arriesgadas para esquivar el enorme hoyo y evitar daños costosos a sus vehículos.

“Yo ni quiero pasar por aquí, prefiero dar la vuelta por la otra calle para no caer en ese hoyo”, expresó María Espinal, visiblemente molesta.

Otros, como Altagracia Gómez, señalan que las autoridades solo actuarán cuando el problema afecte a figuras de poder.

“Cuando venga un funcionario y choque, entonces vienen a arreglarlo… hasta ahora, lo que están chocando son los pobres”, dijo con tono irónico.

Lee más: En Villas Agrícolas reciben agua turbia y con mal olor



Un hoyo que se ha convertido en foco de contaminación

Pero el problema no se limita al tránsito. Los vecinos denuncian que el socavón se ha convertido en un foco de contaminación.

“Eso se llena de agua y cuando los carros pasan, ensucian mi casa”, reclamó Antonia Castro, quien vive cerca al lugar.

Mientras, que José Pérez, quien tiene un negocio cerca del “socavón” explicó que hasta mosquitos ve merodeando por el hoyo.

Años y años y sigue igual

Pese a las reiteradas quejas, el hoyo sigue creciendo y amenazando la seguridad de peatones y conductores.

Los comunitarios piden una intervención por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de las autoridades competentes, antes de que un accidente grave.

A continuación imágenes de la zona: