Conductores maniobran para esquivar hoyo en Villas Agrícolas

  • Melissa Correa
Conductores maniobran para esquivar hoyo en Villas Agrícolas

Lo que comenzó como una pequeña apertura en el pavimento de la calle 28 Aníbal de Espinosa, justo en la esquina con Juan Erazo, se ha transformado con el paso de los años en un verdadero «socavón» que preocupa y afecta a toda la comunidad del sector Villas Agrícolas.

Así lo han denunciado a Hoy en tú Barrio los moradores, quienes aseguran que la situación se ha vuelto insoportable, pues cada día los conductores deben hacer maniobras arriesgadas para esquivar el enorme hoyo y evitar daños costosos a sus vehículos.

“Yo ni quiero pasar por aquí, prefiero dar la vuelta por la otra calle para no caer en ese hoyo”, expresó María Espinal, visiblemente molesta.

Otros, como Altagracia Gómez, señalan que las autoridades solo actuarán cuando el problema afecte a figuras de poder.

“Cuando venga un funcionario y choque, entonces vienen a arreglarlo… hasta ahora, lo que están chocando son los pobres”, dijo con tono irónico.

Lee más: En Villas Agrícolas reciben agua turbia y con mal olor

Un hoyo que se ha convertido en foco de contaminación

Pero el problema no se limita al tránsito. Los vecinos denuncian que el socavón se ha convertido en un foco de contaminación.

“Eso se llena de agua y cuando los carros pasan, ensucian mi casa”, reclamó Antonia Castro, quien vive cerca al lugar.

Mientras, que José Pérez, quien tiene un negocio cerca del “socavón” explicó que hasta mosquitos ve merodeando por el hoyo.

Años y años y sigue igual

Pese a las reiteradas quejas, el hoyo sigue creciendo y amenazando la seguridad de peatones y conductores.

Los comunitarios piden una intervención por parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de las autoridades competentes, antes de que un accidente grave.

A continuación imágenes de la zona:

hoyo 2
1 59
098
0874

También leer: En Villas Agrícolas la delincuencia no perdona, se llevan hasta los perros

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

Publicaciones Relacionadas

Conductores maniobran para esquivar hoyo en Villas Agrícolas
Conductores maniobran para esquivar hoyo en Villas Agrícolas
6 septiembre, 2025
Residentes de Villas Agrícolas dicen viven «ahogados» en heces fecales
Residentes de Villas Agrícolas dicen viven «ahogados» en heces fecales
4 septiembre, 2025
Mecánicos se adueñan de las calles y aceras en Villas Agrícolas
Mecánicos se adueñan de las calles y aceras en Villas Agrícolas
3 septiembre, 2025
En Villas Agrícolas la delincuencia no perdona, se roban hasta los perros
En Villas Agrícolas la delincuencia no perdona, se roban hasta los perros
2 septiembre, 2025
Villas Agrícolas: Conozca la historia del hombre que levantó a su familia con una llave inglesa y mucha fe
Villas Agrícolas: Conozca la historia del hombre que levantó a su familia con una llave inglesa y mucha fe
1 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Alerta por ola de calor

Alerta por ola de calor

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

Contemplarlos como contaminantes peligrosos en la Ley de Residuos

Contemplarlos como contaminantes peligrosos en la Ley de Residuos

Desde «Así se domina el mundo» hasta las diversas estrategias usadas para conseguir y mantener el poder (1)

Desde «Así se domina el mundo» hasta las diversas estrategias usadas para conseguir y mantener el poder (1)

Ferrajoli contra el populismo penal

Ferrajoli contra el populismo penal

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo