Conep: no hay motivo de preocupación por recientes movimientos en la tasa de cambio

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, aseguró que los movimientos recientes en la tasa de cambio forman parte del comportamiento habitual de la economía dominicana y no representan motivo de preocupación.

“Eso ocurre todos los años y es algo normal. Los fundamentos están fuertes”, afirmó.

En ese mismo sentido se pronunció, al responder preguntas de los periodistas sobre si existen preocupaciones por la desaceleración generada por las tensiones internacionales y los cambios en el comercio global. “La perspectiva es muy positiva y lo importante es que en nuestro país los fundamentos están fuertes”, dijo.

Marranzini resaltó que la generación de divisas en el país se mantiene firme gracias a sectores clave. “La generación de divisas afortunadamente sigue fuerte, el turismo sigue generando una importante fuente de divisas para el país, las remesas siguen más o menos creciendo ligeramente, las exportaciones siguen muy bien y con todo y el marco internacional adverso, hay una generación de divisas importante y sigue creciendo. Entonces realmente no hay una causa por la cual la moneda se devalue más allá del gobierno”, señaló.

Sobre las reuniones que sostiene la delegación del FMI con autoridades públicas, el presidente del Conep explicó que esto es normal y rutinario y el jueves también tendrán reuniones con ellos.

Consultado sobre la posibilidad de una discusión en torno a una reforma tributaria, Marranzini señaló que el tema debe abordarse en el marco de un pacto integral. “El pacto fiscal siempre ha estado pendiente. El tema es verlo como un pacto, buscar un momento apropiado y aclarar para qué y, sobre todo, qué contrapesos habría. Porque no solamente tributarios; tributarios darían un parche fiscal que estaríamos totalmente en contra”, afirmó.

Añadió que “es un tema que saldrá en su momento, pero debemos verlo siempre como un pacto integral que realmente sirva para impulsar el desarrollo de la economía”, indicó.

Reforma laboral

En relación con la reforma al Código Laboral que se discute en el Congreso Nacional, el presidente del Conep abogó por un diálogo tripartito que logre consensos. “Se trata de seguir dialogando porque, en el marco de un acuerdo de tres partes, las tres tienen que sentirse satisfechas del producto terminado”, explicó.

Consideró que la modificación del código es “trascendental para que el país pueda seguir avanzando y para que exista siempre ese equilibrio entre la generación de empleo y la reducción de la altísima informalidad laboral que existe”.

Sobre la cesantía, señaló que este es uno de los temas que más preocupa a los trabajadores, pero insistió en que debe analizarse también desde la óptica de la formalización del empleo. “El mismo que genera empleo, el mismo que aumenta los salarios cada dos años, el mismo que paga seguridad social, el mismo que paga cesantía, tiene que tener algún tipo de condición para poder seguir generando empleo formal. Y de eso se trata, de cómo podemos generar más empleo formal en el país”, concluyó.

Marranzini ofreció estos detalles previo al almuerzo-conferencia que organiza la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), el cual contó con la disertación de Eduardo Sanz Lovatón, Director General de Aduanas, titulada: «Aduanas modernas,comercio seguro en un mundo globalizado».