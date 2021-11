Confían Eric Adams nombre dominicano como Canciller Educación NYC

Padres de familias, profesionales, empresarios y ciudadanos comunes de diferentes nacionalidades en esta ciudad confían en que el alcalde electo, Eric Adams, nombre al dominicano Edwin Quezada como Canciller de Educación de la Gran Manzana.

Explican que Quezada, actual Superintendente de escuelas públicas en Yonkers-Westchester, reúne todas las condiciones para desempeñar el cargo, como bien lo ha demostrado durante décadas sirviendo en el sistema de educación neoyorkino, sostienen en documento de prensa.

Citaron que el Departamento de Educación de NY solicitó su membresía en el equipo asesor del “Proyecto de Preparación de Directores” que desarrolló estándares para los directores de edificios, así como para el “Comité del Listón Azul” en todo el estado, encargado de mejorar los resultados educativos de los niños y jóvenes de color.

Inició en 2016 “Yonkers My Brother’s Keeper (MBK)” que tiene como objetivo cerrar la brecha de oportunidades para niños y jóvenes de color a través de tutoría, preparación académica y desarrollo de habilidades emocionales y sociales, siendo el 60% de los estudiantes de las escuelas públicas de Yonkers descendientes de latinos.

Esta ciudad se une a más de 250 comunidades de “My Brother’s Keeper” en los 50 estados que están conectando a los jóvenes con mentores, redes de apoyo y las habilidades que necesitan para encontrar un buen trabajo, ir a la universidad y crear una vida exitosa para ellos mismos, sus familias y sus comunidades.

Organizaciones nacionales como “Campaign for Black Male Achievement”, “Executive’s Alliance to Expand Opportunities for Boys and Men of Color” y “NBA Cares” reconocen como un modelo para el Estado de NY el trabajo de “Yonkers MBK”.

Su labor ha dado como resultado que NY se convirtiera en el primer estado que financia las iniciativas de “My Brother’s Keeper (MBK)”, que busca asegurar de que todos los jóvenes puedan alcanzar su máximo potencial.

Quezada es un profesional en distintas áreas, completando su licenciatura en Contabilidad con una especialización en Educación Secundaria en 1990 en la Universidad Lehman; en 1995 obtuvo una Maestría en Consejería en el mismo alto centro de estudio.

Luego, adquirió una licenciatura en Administración Escolar / Supervisión de Distrito de la Universidad de Fordham en 2000, y un doctorado en Educación de la Universidad de Walden en 2012.

Entre los firmantes figuran Claudia Hernández, Martha de García, Andrés Martínez, Carlos López, Wilfredo González, William Hernández, Hipólito Pérez, Carmen Flores, Hansel Rodríguez, Alberto Ramírez, Awilda de Morales, Elvin Muñoz, Ingrid Díaz.

Asimismo, Emilio Rojas, Juan Reyes, Mavel Sánchez, Rafael Peña, Nicolás Jiménez, Rodolfo Rosario, Miguel González, Melania Santana, y Alfredo Núñez, entre otros.