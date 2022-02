Confirman archivo de caso contra ex pelotero Juan Encarnación. La jueza del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Rosalmy Guerrero, archivó este viernes la acusación en contra del ex jugador de las Grandes Ligas de Béisbol, Juan Encarnación, por presunto abuso sexual en perjurio de una menor, «Por no existir pruebas en su contra, expresó el tribunal que el archivo fue fundamentado y que detalla el resultado de las pruebas y la carencia de valor».

La magistrada puntualizó la manipulación de la niña mediante pruebas científicas y audios autorizados, la falta de méritos legales de las pruebas de la víctima y resaltó que la obligación del Ministerio Público es investigar y fundamentar la razón de su dictamen «Como ha ocurrido».

En tanto que, los abogados de Encarnación resaltaron la inocencia probada de su defendido, argumentando «Que nunca tocó la niña y que ama a su familia», asimismo, establecen lo «Lamentable de esas acusaciones infundadas con intereses espurios, porque su cliente ha sufrido mucho al igual que su familia».

Se recuerda que, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoro dictó el pasado mes de septiembre, tres meses de prisión al ex pelotero Juan Encarnación, acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad.

Según un comunicado de la Procuraduría, la madre de la menor acusa a Encarnación de entrar en su habitación mientras dormía y tocarle las partes íntimas de su hija, en hechos presuntamente ocurridos el pasado mayo.