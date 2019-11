Confirman muerte Al Bagdadi y señalan al posible sucesor

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) admitió ayer la muerte de su líder y fundador, Abu Bakr al Bagdadi, 4 días después que Estados Unidos anunciara la caída del terrorista más buscado del mundo en una operación de sus fuerzas especiales en norte de Siria.

En un mensaje de audio, el nuevo portavoz del EI, que se identifica como Abu Hamza al Qurashi, informó de que tras una reunión del consejo consultivo del grupo se acordó que Abu Ibrahim Al Qurashi sea el nuevo “emir de los creyentes y califa de los yihadistas”.

La grabación fue difundida ayer por las redes sociales afiliadas a los yihadistas y no verificada independientemente, y en ella el portavoz llama a seguidores del EI a mantenerse fieles a instrucciones que Al Bagdadi dio en último audio del difunto líder. “No te alegres por la muerte del jeque Al Bagdadi y no olvides la muerte que has sufrido a manos de él”, dice el portavoz en el mensaje dirigiéndose a EEUU.