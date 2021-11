“El Rey de la bachata” cerrará su gira en el Estadio Olímpico de Santo Domingo” el 18 y 19 de diciembre

Confirman segunda función de Romeo y Aventura en RD. El empresario artístico Saymon Díaz anunció oficialmente este domingo una segunda función del concierto de Romeo Santos y Aventura para el domingo 19 de diciembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo.

La primera función del cierre de la gira 2021 del “Rey de la Bachata” se vendió de inmediato para el sábado 18 de diciembre, provocando un colapso en el sistema de boletería.

Las entradas para esta segunda función comenzarán a venderse desde este martes 16 de noviembre en la página oficial www.tuboleta.com.do.

Durante un encuentro con la prensa, Díaz informó que para cumplir con los protocolos de Salud Pública sólo se venderá el 70 por ciento de la capacidad del Estadio Olímpico.

“El que no presente su tarjeta de vacunación no podrá ingresar al concierto, y para eso vamos a tener en las entradas a un equipo especializados que verificará que los datos de la tarjeta coincida con la cédula y que esta no sea falsificada”, indicó Saymon Díaz.