Confiscan cocaína líquida dentro de productos de belleza y porta planos en el AILA e Iposdom

La sustancia fue ocupada en dos operativos de inspección realizados en el Aila y el Inposdom

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, confiscaron siete envases que simulaban ser productos de belleza, llenos de cocaína líquida, así como un porta plano que llevaba oculto, casi 400 gramos de la misma sustancia, en operativos conjuntos de interdicción, realizados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG) y el Instituto Postal Dominicano (Inposdom).

En una primera intervención, los agentes de la DNCD, apoyados por efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), asistidos por unidades caninas, detectaron sustancias narcóticas en una caja de cartón, donde confiscaron un total de (07) envases llenos de cocaína líquida, cuyo peso será establecido en las próximas horas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

De acuerdo al manifiesto, los envases fueron enviados, por un individuo con supuesta residencia en la calle Jose Contreras, sector La Feria, Distrito Nacional y la recibiría un hombre con presunto domicilio en un edificio de apartamentos, Antwerpen, Bélgica.

En un segundo operativo, realizado en el Inposdom, las unidades de la DNCD, apoyados por inspectores, intervinieron un paquete, donde se ocupó un portaplanos, conteniendo dentro (oculta) una porción de cocaína, con un peso preliminar de 385 gramos.

“La caja con el porta documentos fue enviada, por un hombre que dice residir en el municipio de Boca Chica, Santo Domingo Este, y sería recibida por una mujer con domicilio en Poplar, St Hazleton, Pensilvania, Estados Unidos”.

Las autoridades profundizan las investigaciones para arrestar y poner a disposición de la justicia a los implicados en esta red de tráfico de estupefacientes.

El Ministerio Público y la DNCD han intensificado las operaciones en aeropuertos y puertos, lo que ha permitido neutralizar a tiempo estas nuevas modalidades del narcotráfico internacional, que buscan burlar los controles, para llevar drogas a Estados Unidos y Europa.