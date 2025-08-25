Conflicto en el CDP| «No tienen motivos”: la contundente reacción de José Beato tras ser inhabilitado

  • Hoy
Conflicto en el CDP| «No tienen motivos”: la contundente reacción de José Beato tras ser inhabilitado

El candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), José Beato, denunció este lunes un “abuso de poder” por parte de la Comisión Nacional Electoral (CNE), tras su decisión de inhabilitar su candidatura.

Beato afirmó que la CNE “no tiene motivos” para rechazar su postulación y aseguró que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) será el que finalmente decida sobre el conflicto.

“La Comisión no tiene motivos para inhabilitar mi candidatura. He cumplido con todas mis obligaciones como miembro del CDP. Estoy al día en mis cuotas y he participado activamente en asambleas y actividades gremiales”, expresó.

La reacción surge luego de que la CNE anunciara la aceptación de una tercera plancha para la seccional del Distrito Nacional, encabezada por Francisco Marte como candidato a secretario general, al tiempo que ratificó la exclusión de Beato.

“Abuso de poder”

El dirigente del Movimiento Marcelino Vega (MMV) acusó a la Comisión de actuar de manera arbitraria y extralimitarse en sus funciones.

“La Comisión se ha subrogado facultades que no le corresponden. Pretenden establecer que el Comité Ejecutivo cesa en sus funciones, lo cual es falso y sin base legal”, puntualizó.

Aseguró que la CNE carece de autoridad para inhabilitar a miembros del gremio, recordando que su ingreso fue aprobado por un Comité Ejecutivo con plenos derechos.

Denuncia irregularidades

Beato agregó que la CNE viola la Ley 10-91, el reglamento electoral y la Constitución, atentando contra el derecho de los periodistas a elegir y ser elegidos.

Asimismo, señaló que existen alrededor de 1,490 miembros del CDP sin documentaciones, admitidos entre 1995 y 2019, lo que –a su entender– evidencia un manejo desigual en las evaluaciones.

Tribunal decidirá

El aspirante a la presidencia del CDP reiteró que cualquier decisión unilateral de la CNE “carece de validez” y recordó que la Comisión fue recusada mediante acto de alguacil.

“La supuesta inhabilitación es un acto de abuso de poder. La última palabra la tendrá el TSA”, advirtió Beato.

Contradictorio artículo 5 de Ley 1091 abre batalla en CDP
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Conflicto en el CDP| «No tienen motivos”: la contundente reacción de José Beato tras ser inhabilitado
Conflicto en el CDP| «No tienen motivos”: la contundente reacción de José Beato tras ser inhabilitado
25 agosto, 2025
CNE del CDP acepta nueva plancha para la seccional del DN
CNE del CDP acepta nueva plancha para la seccional del DN
25 agosto, 2025
Luis Pérez valora trabajos comisión
Luis Pérez valora trabajos comisión
22 agosto, 2025
Con qué moral hablan muchos periodistas
Con qué moral hablan muchos periodistas
21 agosto, 2025
Contradictorio artículo 5 de Ley 1091 abre batalla en CDP
Contradictorio artículo 5 de Ley 1091 abre batalla en CDP
21 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo