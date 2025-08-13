Confluencia fatal de armas y embriaguez

Una vieja restricción preventiva contra la convergencia de armas de fuego y embriaguez en centros nocturnos que suele derivar en tragedias está de vuelta desempolvada por el Ministerio de Interior y Policía en una típica reacción estacional que suele venir al caso cada vez que trascienden riñas segadoras de vidas en ambientes de tragos habiendo ocurrido más de una últimamente. La sensibilidad oficial a los resultados de euforias alcohólicas fuera de límites tiene esta vez un énfasis particular porque los hechos de violencia con saldos mortales entre concurrentes más publicitados sucedieron en lugares céntricos de Santo Domingo y hasta de cierto postín; y como generalmente ocurre, en horas en las que el expendio de bebidas espirituosas está prohibido. Cobra visibilidad urbana una inobservancia de las autoridades -que deberían aplicar la ley sin excepciones y en toda época- que en el pasado era de mayor frecuencia en barrios marginados de los que suele proceder la mayoría de las crónicas rojas que, tras madrugadas de tiros y puñaladas, fluyen a los medios de comunicación. Además, el porte de pistolas (legales o ilegales) está incentivado en República Dominicana por la falta de rigor en la expedición de licencias y por vulnerabilidades al tráfico internacional hasta el punto de que el país se encuentra bajo sospecha de haber sido procedencia del moderno armamento en poder de las bandas haitianas abastecidas a través de la frontera.

Hace cerca de un año fue descubierta una sustracción masiva de municiones de un gran depósito policial de la que se envió a los tribunales a un grupo de oficiales del cuerpo del orden. Una mercancía letal estuvo abundantemente disponible al mejor postor incluyendo a individuos de las más viles intenciones. Ahora las autoridades prometen poner los candados que impedirían entrar con armas a centros de diversión pero haciendo responsables de la aplicación de esta saludable medida a los propietarios bajo amenaza de cerrarles los establecimientos de ser hallados en faltas que serían doble porque los tiroteos y las armas blancas suelen entrar en acción al acercarse el amanecer cuando no hay nadie que vigile.

