Congrats Rob sale hoy como favorito en V centenario

Congrats Rob sale hoy de favorita para imponerse en la quinta carrera del cartel de este sábado en el hipódromo V Centenario, que contará con la participación de 34 ejemplares.

En la carrera estelar, Congrats Rob es dado por los expectos como el favorito en la quinta competencia del programa que tiene un poolpote de casi tres millones de pesos (RD$2,967,891.62).

Cabe señalar que Chuchudino, Our Little Julio y a Router, son considerados por los expertos como sus principales contendores.

Esta carrera estará pactada a la distancia de 1,200 metros.

En el primer evento, accionarán seis caballoss, que competirán a la distancia de 1,400 metros.

Esta carrera iniciará el pool de 5 y el primer pool de 4, con Vuelve Cristian, Reademndeleten y Gemma Dell Opera entre los favoritos.

Vuelven Cristian es el favorito en la tercera competencia, mientras que en la cuarta, Jayden`s Nightmare , con Amín Castillo sobre el lomo, se presenta como el gran favorito, sin descartar Dimitri´s In Style con el venezolano José Villalobos en su dirección.

Eta Niña es favorita para ganar la sexta y última carrera de la jornada.

El cartel de carreras número once del presente año del 2020 está programado para iniciar 3:35 de la tarde en el Hipódromo v Centenario.