Congresista EE.UU llama irresponsable presidente JCE; dice es capaz de cualquier cosa

NUEVA YORK. El congresista demócrata de origen dominicano por el distrito 13 en esta ciudad, Adriano Espaillat, acusó a la Junta Central Electoral (JCE) de ser capaz de cualquier cosa, luego que esta anulara el sagrado derecho del dominicano poder votar en las primarias.

“Rechazamos rotundamente y estamos indignados con lo que ha hecho la JCE, y su presidente (Julio César Castaño Guzmán) es un irresponsable al no tomar carta y resolver este problema que nos afecta a todos, no importa el partido ni región”, dijo.

“Estamos indignados y el lunes día 7 de este mes, el caso va frente al Tribunal Constitucional (TC) porque no se trata de este año, es un intento que se trata este año, para seguir también golpeándonos, a lo mejor mañana será impedir votar en las elecciones de mayo (presidenciales) porque no hay dinero”, expresó.

“Consideramos que el dinero no puede ser motivo por lo cual se le niegue los derechos sagrados de la democracia a una ciudadanía tan pujante, tan sufrida que se ha crucificado tanto para ayudar la RD. La democracia no tiene precio”, sentenció.

“Es una Junta sin corazón; me encuentro triste al ver que muchos dominicanos acudieron a votar en los años 70 y 80, cuando tenían que pagar un vuelo para ir a la RD, después de esas décadas se luchó arduamente con el apoyo de muchos de los líderes políticos actuales para que nuestra diáspora tuviese el derecho a ejercer el voto”, expresó.

“Dijo no entender cómo la JCE le quita el derecho a cerca de tres millones de dominicanos que están en el exterior, dos millones en Estados Unidos y cerca de un millón en el resto del Continente Europeo, Centro, Sur América y El Caribe.”

“Creo que eso es una de las violaciones de los derechos de los votantes más graves que se ha cometido contra los dominicanos del exterior, porque no se trata de los votantes nada más, se trata de su familia, de personas que todas se pueden beneficiar de la representación democrática de la persona elegida, como son los siete diputados, también para los nominados a la presidencia de la RD”, dijo.

“Y no he visto a nadie quejarse, la prensa, los partidos políticos, no he visto ningún tipo de alarma, de mensaje de indignación en torno a esta decisión tan grave de quitarle el voto a personas que mandan remesas, que viajan como turistas, que hacen inversiones que son partes importantes del desarrollo económico de la RD, que sirven para eso, pero para la JCE no sirven para tener derecho al voto”, concluyó.