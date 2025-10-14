Congresistas definen emergencia nacional filicidios y feminicidios

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dhauruely D´Aza, expone ante los presentes en el acto celebrado en el salón de la Asamblea Nacional.



En un hecho sin precedente, 75 congresistas, 71 diputadas y cuatro senadoras, introdujeron este lunes la reforma integral denominada “Déjala ir” con la que buscan enfrentar los feminicidios y filicidios, males que describen como de emergencia nacional. La iniciativa crea también la estrategia 2030-2035 con metas medibles.

La reforma supera las limitaciones de la Ley 24-97, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y el nuevo Código Penal, al ofrecer un sistema nacional de prevención y acompañamiento, donde la educación, el cuidado, la justicia y la tecnología convergen en una sola política pública de Estado.

Está liderada por la diputada Kimberly Taveras, proponente de la ley Marco para la Erradicación de los Feminicidios y los Filicidios, acompañada por colegas y senadoras que, de manera unitaria y transversal, han trabajado durante nueve meses en la construcción de una agenda legislativa nacional para la vida y la paz familiar.

Al pronunciar las palabras de apertura del acto, Kimberly Taveras dijo que con la iniciativa persiguen construir desde el Congreso Nacional una respuesta integral para detener la tragedia que representan los feminismos y filicidios en la República Dominicana.

“Hoy presentamos al país la reforma integral “Déjala ir”, un pacto nacional por la vida que transforme el dolor en esperanza, la indignación en acción y la violencia en prevención.

Esta reforma no es solo un proyecto, sino, una arquitectura compleja de iniciativas legislativas que se articula para erradicar las causas profundas de la violencia, proteger las víctimas y garantizar justicia con resultados”, expresó.

Acción integral

La presidenta de la Comisión de Género del Senado, Aracelis Villanueva, y la secretaria, María Ortiz, junto a las diputadas Soraya Suárez, presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados; Brenda Ogando, de la Comisión de Género, Ydenia Doñé, y la vicepresidenta de la cámara Dharuelly D’Aza, destacaron que “Déjala Ir” representa un cambio estructural en la política pública nacional.

Indicaron que el cambio trasciende la sanción penal para enfocarse en la prevención, protección y reintegración social de las víctimas.

Han sido parte esencial de este esfuerzo la coherencia normativa, la modernización institucional y la protección integral de mujeres, niños y familias.

Entre las iniciativas que conforman la reforma, se incluyen proyectos que abordan la tipificación de la violencia vicaria, la humanización del sistema de justicia, la creación de tribunales especializados, la modificación a la Ley de Educación para incluir trabajadores sociales en las escuelas y programas de educación emocional e igualdad, y la implementación del Sistema Nacional del Cuidado.

La reforma también fortalece el desarme de agresores, la prevención de la violencia en cuerpos de seguridad, el uso de la tecnología en la persecución y monitoreo, y la articulación territorial de las políticas públicas para llegar a los sectores rurales y fronterizos.

Leyeron un manifiesto en el cual declaran los feminicidios y filicidios emergencia nacional y que su erradicación es una tarea colectiva del Estado, las academias, los medios, los artistas, deportistas, empresarios, gobiernos locales y toda la sociedad, un trabajo común.