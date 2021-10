Congresistas discutirán Código Penal en hotel de la zona Este este fin de semana. La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de modificación del Código Penal Dominicano anunció este jueves que se retiraría a un hotel de la zona este del país, una de las regiones reconocida por sus atractivos complejos turísticos, para tratar de consensuar los 14 artículos que mantienen el debate sobre la pieza. Desde este jueves y hasta el próximo domingo los legisladores se mantendrán en sesión permanente.

Luego de anunciar que se discutirían nuevamente los más de 400 artículos del Código, la comisión conformada por diputados y senadores ha revisado más de 100, sin embargo, aún no han podido ponerse de acuerdo en cuanto a temas como las causales, la discriminación y tratos crueles y tortura. Estos aspectos serían los que mantienen estancada la pieza.

«Esos son los tres artículos en los que pueden haber diferencias conceptuales y de fondo entre los miembros, después todos los otros artículos es un tema de redacción», dijo el diputado Alexis Jiménez, vicepresidente de la Comisión Bicameral que estudia la pieza.

No obstante, diputados como José Horacio de Alianza País entienden que estos cuatro días de trabajos a puertas cerradas y en los que se han anunciado jornadas de 12 horas no serán suficiente porque se han dejado muchos artículos sobre la mesa, y se han iniciado debates sobre artículos que no los habían generado previamente.

El proyecto de modificación del Código Penal Dominicano ha perimido varias veces en el Congreso Nacional por temas como la interrupción voluntaria del embarazo. Inicialmente se discutió si permitirlo de manera pura y simple, posición que encontró el rechazo de la mayoría de los sectores del país, pero luego las opiniones se dividieron debido a la introducción de las tres causales por el expresidente Danilo Medina.