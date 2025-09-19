Congresistas respaldan advertencia de Yeni Berenice, pero piden cautela

La advertencia de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso de que los servidores públicos serán investigados si su estilo de vida no guarda relación con sus ingresos salariales ha generado reacciones diversas en el Congreso Nacional. Aunque varios legisladores respaldan la iniciativa como una medida contra la corrupción, también llaman a aplicar el criterio con prudencia para evitar injusticias.

Yeni Berenice señaló que el Ministerio Público está comprometido con combatir el enriquecimiento ilícito y que se investigará a todo funcionario cuyo nivel de vida no se corresponda con su salario, como parte de los esfuerzos por fortalecer la transparencia en la administración pública.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Aracena, expresó su apoyo a la medida, pero advirtió sobre la necesidad de considerar casos particulares. “Yo saludo la medida, pero hay gente con negocios comerciales que nada tienen que ver con el salario”, dijo, en referencia a funcionarios que podrían tener ingresos legítimos fuera del Estado.

Por su parte, el también legislador oficialista Sandro Sánchez destacó que esta postura está alineada con el compromiso del presidente Luis Abinader de no tolerar actos de corrupción en su gobierno. “Abinader fue muy claro al decir que en su gobierno no va a permitir corrupción”, afirmó.

En contraste, el diputado opositor Tobías Crespo calificó la advertencia como una maniobra distractora. “Esto no es más que un circo. Hay más de 40 casos de corrupción que siguen sin respuesta”, señaló, cuestionando la efectividad de las acciones del Ministerio Público frente a denuncias previas.

La Procuraduría General de la República no ha ofrecido detalles sobre los criterios específicos que se utilizarán para determinar si el estilo de vida de un funcionario es incompatible con sus ingresos, ni sobre los mecanismos de verificación que se aplicarán.