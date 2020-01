Congreso España vota hoy sobre Pedro Sánchez

Pedro Sánchez busca este martes su confirmación como presidente del Gobierno español en la segunda votación del Congreso, para la que le basta mantener la mínima mayoría simple que logró el domingo, aunque la emoción se mantendrá hasta el último momento.

Sánchez, líder del Partido Socialista (PSOE), obtuvo 166 votos a favor frente a 165 en contra y 18 abstenciones, y el retorno de una diputada enferma que ayer no votó pero prometió acudir mañana podría elevar su margen de ventaja a dos votos de diferencia, asumiendo que no haya sorpresas.

El actual presidente del Gobierno en funciones participó hoy en la celebración de la Pascua Militar, en la que acompañó al rey de España, aunque no hizo declaraciones.

En la votación del domingo, Sánchez logró hacer valer su acuerdo de coalición con el izquierdista Unidas Podemos (UP), apoyado por una serie de pequeños partidos nacionalistas y regionalistas.

En el lado opuesto está todo el bloque de la derecha y la ultraderecha (Ciudadanos, Partido Popular y Vox), al que también se han unido formaciones regionales de tinte conservador junto con diez diputados de dos partidos independentistas catalanes.

Y las 18 abstenciones proceden de otros dos partidos independentistas de izquierda, el catalán ERC y el vasco EH-Bildu, considerado el heredero político del grupo terrorista ETA, disuelto en 2018.

Debido al acuerdo entre PSOE y ERC para que este último partido no rechace a Sánchez, lo que bloquearía la formación de un gobierno progresista, los partidos de derecha han acusado el líder socialista de concesiones excesivas, incluso -afirman- poniendo en peligro la unidad nacional. Por ello, los debates del sábado y domingo pasados vivieron episodios muy intensos, en algunos casos de gran dureza e intensidad, con insultos e interrupciones constantes.

Lo estrecho de la votación del domingo hace que en el bloque de la derecha se sigan haciendo llamamientos a que algún diputado socialista traicione a Sánchez. “Se busca un valiente”, repetía la portavoz del partido Ciudadanos, Inés Arrimadas, cuando salía ayer del Congreso. En este sentido, Sánchez y otros dirigentes del PSOE denunciaron repetidamente una campaña de acoso, amenazas e insultos que están recibiendo sus diputados a través de redes sociales. El diputado socialista José Luis Aceves por la pequeña provincia de Segovia (centro) dijo hoy que denunciará a la policía las numerosas amenazas telefónicas dirigidas contra él, pero que está recibiendo por error un compañero de partido.