Congreso EU estancado en 5to día de cierre Gobierno

  • A P
Congreso EU estancado en 5to día de cierre Gobierno

La Cámara ha cancelando votaciones según Hakeem Jeffries, líder domócrata. EFE

WASHINGTON. AP

Legisladores republicanos y demócratas estancados sobre la reapertura del gobierno federal mostraron pocas señales ayer de que estén en negociaciones significativas para poner fin a lo que hasta ahora ha sido un cierre de cinco días.

Líderes de ambos partidos apuestan a que la opinión pública se ha inclinado a su favor, ejerciendo presión sobre el lado opuesto para ceder. Los demócratas insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares, al tiempo que el presidente Donald Trump quiere preservar los niveles de gasto existentes y amenaza con despedir permanentemente a los trabajadores federales si el gobierno permanece cerrado.

La disputa surge en un momento de preocupante incertidumbre económica. Aunque la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo este año, las contrataciones han disminuido y la inflación sigue elevada, ya que los impuestos de importación de Trump han creado una serie de afectaciones para las empresas y los empleadores han mermado la confianza en su gobierno. Al mismo tiempo, se reconoce que el déficit presupuestario anual de casi dos billones de dólares es financieramente insostenible, pero debe haber una coalición en torno a los posibles aumentos de impuestos y recortes de gastos para reducir los niveles de endeudamiento.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, uno de los que apareció en los programas de noticias del domingo, dijo que no ha habido conversaciones con los líderes republicanos desde su reunión en la Casa Blanca el lunes.

  Puedes leer: Donald Trump revierte recortes en seguridad nacional y contra el terrorismo en Nueva York 

“Y desafortunadamente, desde ese momento, los republicanos, incluido Donald Trump, han guardado silencio”, dijo Jeffries. “Y lo que hemos visto es negociación a través de videos manipulados digitalmente, la Cámara de Representantes cancelando votaciones y, por supuesto, el presidente Trump pasando ayer en el campo de golf. Ese no es un comportamiento responsable”.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Congreso EU estancado en 5to día de cierre Gobierno
Congreso EU estancado en 5to día de cierre Gobierno
6 octubre, 2025
El Gobierno se propone con la verdad desmontar las mentiras de la oposición política
El Gobierno se propone con la verdad desmontar las mentiras de la oposición política
4 octubre, 2025
Transferencias de Gobierno a las EDE en agosto crecieron
Transferencias de Gobierno a las EDE en agosto crecieron
4 octubre, 2025
Polémica en EE.UU.: Gobierno evita aclarar si centros médicos deben indagar sobre migración
Polémica en EE.UU.: Gobierno evita aclarar si centros médicos deben indagar sobre migración
2 octubre, 2025
Falta acuerdo obliga cierre Gobierno EU
Falta acuerdo obliga cierre Gobierno EU
1 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer que liderará la Iglesia anglicana sus casi 500 años

Los libros que todos buscan en la Feria del Libro 2025: ¿Los conoces?

Los libros que todos buscan en la Feria del Libro 2025: ¿Los conoces?

El papa pide una “distribución diversa de la riqueza” y una Iglesia que no sirva al dinero

El papa pide una “distribución diversa de la riqueza” y una Iglesia que no sirva al dinero

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

#SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

#SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo