Congreso EU estancado en 5to día de cierre Gobierno

WASHINGTON. AP

Legisladores republicanos y demócratas estancados sobre la reapertura del gobierno federal mostraron pocas señales ayer de que estén en negociaciones significativas para poner fin a lo que hasta ahora ha sido un cierre de cinco días.

Líderes de ambos partidos apuestan a que la opinión pública se ha inclinado a su favor, ejerciendo presión sobre el lado opuesto para ceder. Los demócratas insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares, al tiempo que el presidente Donald Trump quiere preservar los niveles de gasto existentes y amenaza con despedir permanentemente a los trabajadores federales si el gobierno permanece cerrado.

La disputa surge en un momento de preocupante incertidumbre económica. Aunque la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo este año, las contrataciones han disminuido y la inflación sigue elevada, ya que los impuestos de importación de Trump han creado una serie de afectaciones para las empresas y los empleadores han mermado la confianza en su gobierno. Al mismo tiempo, se reconoce que el déficit presupuestario anual de casi dos billones de dólares es financieramente insostenible, pero debe haber una coalición en torno a los posibles aumentos de impuestos y recortes de gastos para reducir los niveles de endeudamiento.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, uno de los que apareció en los programas de noticias del domingo, dijo que no ha habido conversaciones con los líderes republicanos desde su reunión en la Casa Blanca el lunes.

“Y desafortunadamente, desde ese momento, los republicanos, incluido Donald Trump, han guardado silencio”, dijo Jeffries. “Y lo que hemos visto es negociación a través de videos manipulados digitalmente, la Cámara de Representantes cancelando votaciones y, por supuesto, el presidente Trump pasando ayer en el campo de golf. Ese no es un comportamiento responsable”.