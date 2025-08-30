Congreso médico presenta “Código Ictus” para mejorar respuesta hospitalaria

La Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular (SDNINV) presentó este sábado su ambicioso proyecto para establecer una “red de ictus” nacional. El anuncio se realizó durante el primer Congreso de Enfermedad Cerebrovascular, celebrado en el Centro de Convenciones Dreams Macao.

El presidente de la SDNINV, doctor Luis Suazo, destacó que el objetivo principal es garantizar que los pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) reciban atención en centros certificados con unidades de ictus, en lugar de ser trasladados al hospital más cercano. “El tiempo es cerebro”, enfatizó Suazo, subrayando que cada minuto perdido representa la muerte de millones de neuronas.

Suazo reconoció que el país enfrenta serios desafíos de infraestructura, logística y capacitación. Actualmente, pocos centros de salud cuentan con el personal entrenado y los recursos necesarios para realizar procedimientos críticos como la trombectomía y la trombólisis. Además, no existe ningún centro público certificado para el manejo de ACV, lo que limita el acceso equitativo a tratamientos que pueden salvar vidas.

La SDNINV apuesta por una alianza estratégica entre los sectores público y privado para superar estas barreras. En paralelo, se han intensificado los esfuerzos de concienciación ciudadana. En colaboración con la Fundación de Lucha contra el Accidente Cerebrovascular (FUNDACE), se desarrollan campañas educativas, caminatas y charlas comunitarias para enseñar a la población a reconocer los signos tempranos de un ACV.

Presentación del “Código Ictus”

Durante el congreso, se presentó el “Código Ictus”, un protocolo de acciones médicas diseñado para acelerar el diagnóstico y tratamiento de pacientes al llegar al hospital. Esta iniciativa busca reducir las secuelas del ACV y aumentar las tasas de recuperación.