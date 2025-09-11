Congreso obligado a revisar ley de embargos tras sentencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana ha declarado inconstitucional una ley relacionada con los procedimientos de embargo, generando un importante precedente jurídico en materia de derechos patrimoniales y garantías procesales.

La decisión fue tomada tras analizar que la normativa vulneraba principios fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Según el TC, varios artículos de la ley permitían prácticas que podían afectar injustamente a ciudadanos y empresas, al facilitar embargos sin las debidas garantías legales.

El fallo ha sido recibido con reacciones diversas por parte de juristas, legisladores y sectores económicos. Algunos consideran que la medida fortalece el Estado de derecho y protege a los ciudadanos frente a posibles abusos, mientras que otros advierten sobre el impacto que podría tener en la recuperación de créditos y la seguridad jurídica de los acreedores.

Pedro Catrain, senador por Samaná, calificó la sentencia como una “situación normal” que busca corregir fallas en el procedimiento. Señaló que el Congreso debe garantizar que sea el juez apoderado , y no el Ministerio Público, quien dirija el proceso de ejecución de embargos.

Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), consideró que el momento es oportuno para revisar la legislación sobre embargos. Propuso que se conforme una comisión en el Senado para estudiar el tema y dar cumplimiento a la sentencia exhortativa del TC2.

Mercedes Ortiz, senadora por Salcedo, indicó que el Congreso emitirá una respuesta oficial en los próximos días y que se trabajará en una nueva ley que respete el artículo 112 de la Constitución, el cual exige que este tipo de legislación sea tramitada como ley orgánica.

El Tribunal instó al Congreso Nacional a revisar y reformular la legislación en cuestión, asegurando que cualquier nueva norma respete los principios constitucionales y garantice un equilibrio entre los derechos de los deudores y los intereses legítimos de los acreedores.