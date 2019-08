Conmoción en EEUU tras dos tiroteos que dejaron 30 muertos en menos 24 horas

Un hombre con chaleco antibala y gran cantidad de municiones abrió fuego la madrugada de ayer contra un popular centro de vida nocturna en Dayton, Ohio, matando a nueve personas, entre ellas su hermana, e hiriendo a decenas más antes de ser abatido por la policía.

Connor Betts, de 24 años, fue ultimado por policías menos de un minuto después de que empezó a disparar un fusil calibre 22 en el vecindario Oregon de Dayton, a eso de las 1 a.m. en la segunda matanza colectiva en Estados Unidos en menos de 24 horas. La policía no ha difundido detalles sobre Betts ni ha ofrecido una hipótesis sobre el motivo.

Su hermana Megan, de 22 años, era la más joven entre las víctimas mortales, todas asesinadas en la misma zona de bares, restaurantes y teatros que hasta ahora era considerada segura, dijo la policía.

El presidente Donald Trump ordenó ondear a media asta las banderas del país en honor a las víctimas de la matanza de Ohio, y de otra matanza ocurrida en El Paso, Texas.

El tiroteo comenzó en el barrio de Oregon en torno a la una de la madrugada, indicó la policía local en Twitter, señalando que los agentes en la zona habían podido “ponerle fin rápidamente”.

El sospechoso murió baleado por los agentes que respondieron al aviso, indicó el teniente coronel Matt Carper. Al menos 26 personas heridas fueron trasladadas al hospital.

La policía creía que solo un tirador había participado en el suceso. El sospechoso utilizó un arma larga e hizo varios disparos, dijo Carper. La alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, informó que el atacante traía un chaleco antibalas y municiones extra.

Agregó en conferencia de prensa que oficiales que vigilaban la zona mataron al agresor en menos de un minuto. “Cientos de personas en el distrito de Oregon podrían estar muertas hoy si la policía no hubiera actuado rápidamente”.

Whaley elogió la “certeza y resistencia de esta comunidad“, y dijo que Dayton ha pasado por muchas cosas este año. La alcaldesa dijo que estará ofreciendo reportes todo el día. El Hospital Miami Valley recibió a 16 víctimas, según la portavoz Terrea Little.

La vocera de la red sanitaria Kettering Health Network dijo que varias víctimas de un tiroteo habían llegado a centros médicos de la organización.