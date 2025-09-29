Conmoción en Sabana Perdida: matan a un niño de 10 años, detalles del caso

Un niño de apenas 10 años fue asesinado y su cuerpo abandonado en un área boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, presuntamente a manos de un hombre de 57 años.

La información fue dada a conocer este domingo por la Policía Nacional, que identificó a la víctima como Y.P., hijo de una mujer de 30 años, residente en Santo Domingo Este.

«Según el acta de levantamiento de cadáver, este presentaba trauma en la región del cuello. El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar con precisión la causa de muerte y descartar o confirmar la existencia de abuso sexual«, manifestó la uniformada.

Mientras que el presunto asesino es José Antonio Glass (alias “Yoyon”), quien fue detenido tras ser identificado tanto por las grabaciones de cámaras de seguridad como por fuentes humanas. “Yoyon” había sido apresado en 2009 y condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a un menor.

«Durante el levantamiento en la zona, técnicos de la Policía Científica recolectaron varias evidencias, incluyendo una bola de baloncesto color mamey, prendas de vestir y otros objetos que serán analizados como parte del proceso investigativo», agregó la Policía.

Asimisismo, la institución del orden destacó que mantiene abierto el proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público, a fin de que este caso sea esclarecido en su totalidad y el responsable reciba las sanciones correspondientes.

