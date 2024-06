Con un emotivo mensaje, la artista Yameyry Ynfante, mejor conocida como La Materialista, manifestó el importante rol que jugó en su vida, Jhose Emmanuel Ynfante Honoret, quien falleció de cáncer el jueves.

A continuación mensaje íntegro que posteó la cantante en su cuenta de Instagram, donde afirma que no se va a despedir de su hermano porque es «sólo un hasta pronto»:

Hermano de mi alma mi corazón a quedado destrozado en pedazos con tu partida .💔🥹jamás iba a imaginar que unos de nuestros últimos mensajes era despedida . 😭😭

Más que mi hermano fuiste un padre para mí , mi amigo , mi mentor por quien hoy soy lo que soy .

Cuántas anécdotas , cuántas historias y logros juntos , cuántas risas y llantos mi alma gemela o como tú me dijiste “tu avatar “

Me sentí y sentiré orgullosa de ti fuiste un gran ejemplo de perseverancia en tu batalla por vivir , luchaste con valentía te levantabas una y otra vez fuiste un gran guerrero tu lucha fue nuestra y una gran muestra de amor a la vida a nosotros tu familia a tus hijos ni en el último momento te rendiste ;

NO perdiste esta batalla lograste una Inmensa Victoria de Amor y fe hacía nosotros los que te amamos 🙏🏻

“Te voy Amar “ toda mi vida hermano de mi alma ❤️💔

No hay palabras que expresen mi dolor y mucho menos mi amor

Sin ti ya no habrán más cumpleaños para mí por ya no está mi otra mitad 🥹💔

No me voy despedir de ti Hermano mío solo hasta pronto que tu alma descanse en paz y que tu luz siga brillando en el cielo . Jhosep Ynfante @rompiendorecordsmusic ✨🌟

Hermano de mi alma nos volveremos a ver en un mejor lugar en la gloria de Dios nuestro señor Jesús .

