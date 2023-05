El Día de la Madre es una fecha universal que se conmemora en la mayoría de países del mundo, y aunque no todos coinciden con la fecha, sí se puede tener en común el impacto en las familias, por lo que muchos colombianos aprovechan ese día para celebrar la existencia de los seres queridos.

En Colombia es usual dedicar mensajes, enviar flores o hacer reservas en restaurantes para que las familias se reúnan en torno de la figura materna; por eso, las redes sociales se llenan de publicaciones entre esas, las de los famosos, que no desaprovechan la oportunidad para recordar a sus mamás y compartir con sus seguidores algunos recuerdos.

Por ejemplo, ese es el caso de la barranquillera Carmen Villalobos que le dedicó un emotivo mensaje a su mamá y en un video recopiló algunos momentos con ella, con la que se ve feliz bailando, jugando y riendo y a quien no desaprovechó la oportunidad para agradecerle por ser una madre incondicional y por tanto amor.

“Cómo te pago mami LO INCONDICIONAL que has sido conmigo ? Cómo te pago tanto amor, tanta dedicación… los que te conocen no me dejarán mentir al decir que eres un ser humano como pocos, que te ganas el corazón de las personas que te rodean y que das amor por montones! Que Dios nos siga bendiciendo y podamos seguir caminando este camino juntas! TE AMO MAMIIIIIIIIIIIII ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.