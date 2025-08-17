Conoce a Edward Guzmán Padilla, el nuevo director de Senasa

Conoce a Edward Guzmán Padilla, el nuevo director de Senasa

Edward Rafael Guzmán

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este domingo 17 de agosto de 2025, mediante el decreto 461-25, al doctor Edward Rafael Guzmán Padilla como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en sustitución de Santiago Hazim.

Guzmán Padilla es un profesional con amplia trayectoria en la administración pública, políticas sociales y gestión institucional, con experiencia en áreas clave como salud y seguridad social. Hasta su nombramiento, se desempeñaba como gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), cargo que ocupaba desde 2022.

Formación y experiencia

  • Médico egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
  • Maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social (Universidad de Alcalá-OISS).
  • Maestría en Administración de Empresas (Universidad Católica Argentina).
  • Especialista en Economía y Gestión de la Salud.
  • Docente universitario en la PUCMM en áreas de salud pública y seguridad social.

Durante su paso por el Ministerio de Salud Pública, fue viceministro de Planificación y Desarrollo, integrando el Gabinete de Salud del Gobierno y liderando iniciativas como el acelerador para adultos mayores en el Plan Nacional de Vacunación “Vacúnate RD”.

Compromiso con la transformación

Guzmán expresó que su gestión buscará fortalecer la transparencia, optimizar procesos internos y mejorar la experiencia de los afiliados y prestadores de servicios. “Vamos a construir, entre todos, la nueva versión de Senasa”, afirmó en declaraciones tras su designación.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

