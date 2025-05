Conoce ‘Eterno’: El nuevo álbum de Prince Royce

El ídolo global de la bachata Prince Royce celebra el lanzamiento de su esperado octavo álbum de estudio, ETERNO—ya disponible en todas las plataformas digitales y en tiendas físicas.

Para escuchar o descargar ETERNO. Para ver el visual de «I Want It That Way». El mismo forma parte de un largometraje del álbum que se estrenará próximamente.

Un nuevo y audaz capítulo en su carrera, ETERNO es un álbum conceptual que reinterpreta icónicas canciones del pop en inglés con el sello característico de Royce: bachata moderna, arreglos contemporáneos y toques de Spanglish, todo envuelto en su inconfundible y melodiosa voz, que lo ha convertido en una estrella global.



“Este álbum es mi manera de rendir homenaje a esos éxitos eternos, dándoles un aire fresco. Fiel a mis raices y estilo, quise darles nueva vida en bachata, tanto en inglés como en español”, expresó Royce.

Producido por Royce junto a su colaborador de siempre, D’Lesly “Dice” Lora, el álbum incluye 13 temas que fusionan nostalgia e innovación. ETERNO representa una fusión única entre el pasado y el presente, evocando la esencia de su éxito debut de 2010, “Stand By Me”, una versión bilingüe que lo lanzó al estrellato y ayudó a definir la bachata moderna.

ETERNO – LISTA DE CANCIONES

Dancing in the Moonlight (King Harvest) How Deep is Your Love (Bee Gees) Stuck On You (Lionel Richie) Right Here Waiting (Richard Marx) Can’t Help Falling In Love (Elvis Presley) All Out Of Love (Air Supply) If Only For One Night (Luther Vandross) Yesterday (The Beatles) I Want It That Way (Backstreet Boys) My Girl (The Temptations) Killing Me Softly (Roberta Flack) I Just Called To Say I Love You (Stevie Wonder) Go Your Own Way (Fleetwood Mac)

El primer sencillo del álbum, «How Deep Is Your Love», marcó el inicio de esta nueva era y debutó en el Top 10 de las listas Hot Tropical Songs y Tropical Airplay de Billboard así como el Top 10 en Chile y República Dominicana según Monitor Latino.



EVENTOS CON FANS – CONOCE A PRINCE ROYCE



Para celebrar el lanzamiento de ETERNO, sus fans tendrán la oportunidad de conocer a Prince Royce en una serie de eventos exclusivos en tiendas de distintas ciudades de EEUU:

Viernes, 16 de mayo a la 1:00pm – Barnes & Noble Midtown – Nueva York, NY

– Barnes & Noble Midtown – Nueva York, NY Sábado, 17 de mayo a la 1:00pm – Newbury Comics – Nueva York, NY

– Newbury Comics – Nueva York, NY Domingo, 18 de mayo a la 1:00pm – Barnes & Noble Oakbrook – Oak Brook, IL

– Barnes & Noble Oakbrook – Oak Brook, IL Lunes, 19 de mayo a las 5:00pm – Barnes & Noble The Grove – Los Ángeles, CA

– Barnes & Noble The Grove – Los Ángeles, CA Jueves, 22 de mayo a las 5:00pm – Barnes & Noble River Oaks – Houston, TX

Para más detalles y actualizaciones sobre estos eventos visita www.princeroyce.com y sigue a @PrinceRoyce en todas sus redes sociales oficiales.

Acerca de Prince Royce

En los últimos 15 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en el ídolo global de la bachata, con 22 número 1s en la radio, 25 Premios Billboard de la Música Latina, 21 Premio Lo Nuestro, 21 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 15 nominaciones al Latin GRAMMY.

Royce cuenta con una gran base de fans, con más de 80 millones de seguidores en las redes sociales, ha vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo y su música ha acumulado más de 14.000 millones de streams globales. Ha abarrotado muchos de los recintos más prestigiosos de América Latina y Estados Unidos. En febrero de 2019, Prince Royce hizo historia al convertirse en el primer y único artista de música tropical en presentarse en el Rodeo de Houston en el NRG Stadium, donde reunió a más de 55 mil fans llenos de euforia.



Algunas de sus colaboraciones incluyen a Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko y Maluma, entre otros.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el Día de Prince Royce en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio por sus aportes a la sociedad y ser un ejemplo a seguir para la juventud. Además, el artista ingresó al Bronx Hall of Fame en el 2017 al nombrar una calle en su honor, convirtiéndose en la figura pública más joven en lograr dicho reconocimiento.

Royce fue el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard. Además, su álbum Soy El Mismo (2013) quedó entre los 50 Mejores Álbumes Latinos de la Década acorde a la misma publicación. Su álbum debut homónimo se encuentra en el puesto número 4 del listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el conteo Hot Latin Songs of the Decade: «Darte Un Beso», «Corazón Sin Cara» y «El Verdadero Amor Perdona», esta última junto al grupo mexicano Maná.

Royce estableció un nuevo récord con 29 semanas en el número 1 en el Billboard Tropical Airplay chart con su exitazo “Carita De Inocente”; logro que le valió ser acreedor de un Guinness World Record oficial.

Prince Royce ha ocupado la posición número 1 en el listado de fin de año de Billboard, Tropical Airplay Artists por dos años consecutivos, tanto en 2020 como en 2021. Asimismo, su éxito “Carita de Inocente” fue la canción tropical número 1 del 2020 según el listado Tropical Airplay Songs de Billboard.



El álbum debut homónimo de Royce ha llegado a la certificación 10X Diamante y el artista tiene siete éxitos certificados Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America): «Corazón Sin Cara» (26x Diamante), «Darte Un Beso»» (21x Diamante), «Sensualidad» (19x Diamante), «Deja Vu» (15x Diamante), «El Clavo» (12x Diamante), «Bubalú» (11x Diamante) y «El Amor Que Perdimos» (10x Diamante).