Conoce la historia de Marleni, emprendedora que prefiere que le enseñen a hacer las cosas y no que le den dinero

La historia de Marleni de la Rosa y Mujeres SUPEREmprendedoras comenzó el día que una amiga la llamó para invitarla a participar en los cursos de emprendimiento que ofrece el proyecto a través del programa gubernamental Supérate. Desde hacía un tiempo “se la buscaba” vendiendo ropa interior.

Cuando Marleni recibió la llamada de su amiga, sin pensarlo mucho dijo: ¡Anótame!, a partir de ese momento su vida comenzó a cambiar. “Antes despilfarraba todo el dinero que me entraba y no tenía un control de ingresos y egresos, pero ahora yo hago un inventario mensual de lo que yo puedo gastar, ya no tengo gastos hormiga, yo tengo mi sueldo”, afirma.

Esta mujer SUPEREmprendedora cuenta que con dedicación y organización ha podido mantener su familia y su negocio de venta de ropa de paca después de integrarse al programa Supérate. Pero, sobre todo, agradece haber recibido las capacitaciones en los talleres Conociéndome y Educación Financiera.



“Ahí, yo aprendí a cómo manejar mi dinero, cómo manejar mi negocio, cómo tener una estabilidad en mi negocio, y poder subir mi negocio. A través de esos cursos fue que pude mantener mi negocio”, aseguró Marleni con una expresión de orgullo en su rostro.

Y es con esa misma satisfacción que esta SUPEREmprendedora narra cómo ha logrado construir su local para establecer su negocio y brindar un mejor servicio a sus clientes. Por un instante, se torna pensativa al recordar el sacrificio que le ha costado tener de cemento su propio espacio.

Marleni de la Rosa lo tiene muy claro, y así se lo hizo saber al equipo de Supérate: para ella, lo mejor es que le enseñen hacer las cosas, no que le den dinero. “Porque el millón de pesos se acaba, pero el conocimiento no. Yo pude conseguir más que ese millón de pesos. Yo me siento mejor cuando alguien me ayuda con conocimiento para yo seguir hacia adelante, a que me den, porque uno no puede dejar perder sus sueños pensando siempre en que le den”.

Creciendo a vapor

Marleni es oriunda de Samaná, pero con 12 años, tuvo que mudarse a Puerto Plata. Su primera relación de pareja fue la razón para este cambio de domicilio; perdió el hijo que esperaba.

Durante su primera relación de pareja, Marleni procreó sus tres hijos. Sin embargo, lo que creyó sería su historia de amor, no lo fue y sufrió violencia.

De este capítulo de su vida, asegura que pudo salir y seguir adelante. “Después de varios trabajos, comencé a vender ropa. Empecé con una pequeña venta, compré mi primera paca y, a pesar de las dificultades, el negocio creció”.

Actualmente vive junto a sus hijos y su nueva pareja, de más de diez años.

Empoderada y multiplicadora

A sus 46 años, gracias a su interés por crecer tanto personal como profesional, y con la oportunidad que le brinda Supérate a través del proyecto Mujeres SUPEREmprendedoras, Marleni de la Rosa ha logrado empoderarse y afirma tener un sueño por el que trabaja con determinación para hacerlo realidad.

“Yo sueño con que mi negocio crezca más, que yo pueda vender más variedad de productos, porque no pienso quedarme hasta aquí, todavía hay más. Pretendo ser mayorista de pacas, quiero ampliar el local para vender pacas”, apunta.

Asegura ser una persona feliz, porque es una mujer SUPEREmprendedora que ha podido ayudar a su familia, a sus hijos, a sus nietos y a su pareja.

Marleni también indicó que, después de las capacitaciones que recibió ha podido ayudar a sus amigas con los negocios que han establecido, algo que le llena de satisfacción. “Quiero decirles a las chicas que sí se puede, no es que uno va a lograr las cosas de un día para otro; hay que ir despacio, porque uno no se puede desesperar”.